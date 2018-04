Sorge um die Sicherheit am Kreisel

Mara Kaemmel

Schöneiche „Stand der neuen Beschilderung am Kreisel“ war als Tagesordnungspunkt für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr am vorigen Donnerstag zu lesen. Bürgermeister Ralf Steinbrück reagierte verwundert. „Ich weiß nicht, welche Beschilderung gemeint ist“, sagte er. Die Nachricht lautet also: Es ist keine neue Beschilderung in Aussicht, auch wenn sich das einige Gemeindevertreter und besorgte Bürger wünschen.

Dazu gehört Lothar Eisner, der sich seit einem Jahr um mehr Klarheit und Sicherheit am Kreisel bemüht. „Die Situation ist gefährlich. Wenn Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger nicht aufeinander Rücksicht nehmen würden, käme es dauernd zu Unfällen. Da ist auch ein Kindergarten. Tut was!“, forderte er von den Ausschussmitgliedern. Viele halten den Gehweg aufgrund der Kennzeichnung im Pflaster für einen Radweg. Hinzu kommt, dass die Kreisverkehrsschilder mal vor und mal hinter dem Fußgänger- und Radüberweg stehen.

Dabei ist die Rechtslage eigentlich klar: Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr haben die Fußgänger Vorrang, beim Einfahren nicht. Auf Radwegen haben Radfahrer Vorrang vor ein- und ausfahrenden Autos, aber es handelt sich hier eben nicht um Radwege. Radfahrer müssen sich deshalb wie Fußgänger verhalten. „Die Verwirrung ließe sich mit dem Versetzen eines Schildes an der Kreiseleinfahrt aus Neuenhagen lösen und mit Zebrastreifen wie in Erkner“, sagte Lothar Eisner. Bei einem Ortstermin im Mai 2017 hatte jedoch Manfred Schröder vom zuständigen Straßenverkehrsamt erklärt, warum die beiden Kreisel in Erkner mit ihren Zebrastreifen nicht als Vorbild für Schöneiche dienen können. In Erkner passieren 400 Fußgänger und 600 Radfahrer pro Stunde die Straße, sehr viel mehr als am Kreisel in Schöneiche.

Also bleibt die Situation in Schöneiche so unbefriedigend, wie sie ist. Martin Berlin (Fraktion CDU) schlug vor, vorgedruckte Briefe an die Bürger verteilen zu lassen, mit denen sie vom Straßenverkehrsamt eine Änderung fordern könnten. Lothar Eisner fragt sich nun, ob erst etwas passieren muss, bevor gehandelt wird.