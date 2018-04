Schotter soll Unfälle vermeiden

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Stadt Fürstenwalde will die tiefen Löcher in den Einmündungen der Zufahrten, die von der Hangelsberger Chaussee zum Heideland führen, mit Schotter füllen lassen. Darüber informierte Ortsvorsteher Karl-Heinz Wittig nach der Ortsbeiratssitzung. „In letzter Zeit sind dort mehrere Unfälle passiert“, erinnerte Wittig. Eine Ursache dafür sei, dass Autofahrer auf der vielbefahrenen Landesstraße scharf abbremsen müssen, wenn sie abbiegen wollen, um nicht gleich in den tiefen Löchern aufzusetzen. Dabei bestehe die Gefahr, dass nachfolgende Fahrzeuge nicht rechtzeitig abbremsen können und auffahren. Der Schotter sei nur eine erste, kurzfristige Maßnahme, betonte Wittig. „Wir wollen bei der Stadt einen Antrag stellen, dass die Mündungsbereiche vernünftig asphaltiert werden“, sagte der Ortsvorsteher.

Auch beim lange geforderten Freischnitt der Straßen, den die Stadt nun habe vornehmen lassen, gebe es noch Bedarf für Nacharbeiten. „Es ist schon besser, aber es müssen noch einige Lampen freigeschnitten werden“, erklärte Wittig. Die Stadt habe bereits zugesichert, dass die Arbeiten weitergingen.

Als Erfolg wertete Wittig die Aktion „sauberes Heideland“. Fünf Kubikmeter Dreck wurden gesammelt, zwei Schrottcontainer gefüllt. Der Ortsbeirat beschloss zudem, Zuzügler künftig mit einem kleinen Geschenk willkommen zu heißen. Babys, die im Heideland geboren werden, sollen ebenfalls ein kleines Geschenk bekommen. Ferner werde es am 30. Mai einen Bürgerdialog mit dem neuen Bürgermeister Matthias Rudolph geben und laufen die Vorbereitungen für das zweite Heideländer-Fest, das für August geplant ist.