Keimzeit singt über Albertine

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die Gruppe Keimzeit ist ein beliebter, wiederkehrender Gast in der Fürstenwalder Kulturfabrik. Keine Saison ohne die Musiker um Norbert Leisegang. Der letzte ganz große Auftritt war im vergangenen Jahr das gefeierte Konzert mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg zum Jubiläum der Kufa. Diesmal, am Freitag, 19 Uhr, kommen sie etwas leiser in Gang, mit dem Akustik-Quintett. Sie werden ihr zweites Studio-Album vorstellen. Und das heißt „Albertine“. Der Sound ist in der Klangwelt der 60er und 70er verwurzelt.

„Albertine, du bist so jung und doch so unfassbar von gestern“ heißt es im Song, der der Platte ihren Namen gab. Und wie bei Leisegang und Keimzeit oft üblich: Es geht um tiefere Gefühle und Weltliteratur. Es sei für ihn unglaublich spannend gewesen, zu erkennen, dass viele Gedanken, Gefühlswelten und Ereignisse aus dem siebenteiligen Romanzyklus ‚Auf der Suche nach der verlorenen Zeit’ von Marcel Proust heute noch genauso aktuell sind wie damals, Anfang der 1920er-Jahre, erklärt Leisegang. Das habe ihn zu dem Song inspiriert, und der Gedanke ziehe sich durch das gesamte Album.

Die festen Mitglieder der Band, die mittlerweile schon seit 2010 zusammen ist, sind Norbert Leisegang (Gitarre und Gesang), Gabriele Kienast (Geige, Gesang), Norberts Bruder Hartmut Leisegang (Bass), Christian Schwechheimer (Schlagzeug, Percussion, Gesang) sowie Martin Weigel (Gitarre, Banjo, Piano und Gesang).

Handgemacht kommt ihre Musik daher, manchmal eher gefällig, wie der Titelsong, manchmal eher spröde, anstrengend für den Zuhörer, wie der A-Capella-Song „Überall ist immer jemand“, ebenfalls eine Literatur-Adaption. Dann wieder gibt es den Country-Song mit Rockabilly-Gitarren, der in Erinnerungen an vergangene Erlebnisse und Jugendidole schwelgt. Kurzum: Es wird ein abwechslungsreicher Abend, an dessen Ende sicher kein Zuhörer verlorener Zeit nachtrauert. (us)

Konzert mit Keimzeit, Freitag, um 19 Uhr, Kulturfabrik Fürstenwalde, Domplatz 7. Infos und Tickets (ab 25,20 Euro) unter www.kulturfabrik-fuerstenwalde.de, Tel. 03361 2288.