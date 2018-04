Abschied auf Zeit

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Ein halbes Jahr liegen Carol und David Alder mit ihrem 25 Meter langen Boot „La Tulipe“ nun schon an der Alten Badeanstalt. Nun machen sie die Leinen los und schippern gen Mecklenburg. In Eberswalde aber hat es ihnen so gut gefallen, dass sie schon bald zurückkommen. Mit weiteren Booten im Schlepptau.

Eigentlich haben sich die beiden Briten nach unserem Besuch im Oktober kaum verändert. Mal abgesehen davon, dass Davids Haar vom Kopf zum Mund gewandert ist. Der damals 55-Jährige trägt nun Glatze und Bart. Fürs nächste Treffen will er an einem wiederum neuen Look arbeiten, sagt er und lacht. Zwar werden er und seine Frau Carol (46) Eberswalde am 2. Mai wieder verlassen, doch noch in diesem Jahr wieder zurückkehren, um ein zweites Mal auf dem Finowkanal zu überwintern.

Das habe in dieser Saison gut funktioniert. „Der Kanal ist nicht zugefroren“, sagt David. Und das, obwohl die beiden bis zu Minus 14 Grad Celsius gemessen hatten. „Aber nur draußen“, scherzt der Kapitän. Schließlich ist ihr schwimmendes Zuhause mit einer Heizung ausgestattet und hat sie nicht den ersten Winter beherbergt.

Vor etwa zehn Jahren hatte das Paar das frühere Transport-Segelschiff, das heute mit Motor betrieben wird, in Südfrankreich entdeckt. Sie zogen aufs Boot, das allerdings zunächst generalüberholt werden musste. 2011 starteten sie ihre Tour durch Europa. Im vergangenen Jahr legten sie an der alten Badeanstalt an. „Es war wirklich ein angenehmer Aufenthalt. Alf und Vicky sind toll. Wir wünschen ihnen nur das Beste“, sagt David über Alf und Vicky Dürre, die in die Alte Badeanstalt investieren und dort gerade ein Hotel errichten.

Die politische Diskussion um die Übernahme des Finowkanals haben die Engländer auch mitbekommen. Dass die Schleusen einmal schließen könnten, ist für sie undenkbar. Die Stadt würde eine Attraktion verlieren. Denn die Wasserstraße ist auch für Radfahrer und Wanderer viel interessanter, wenn Boote darauf unterwegs sind.

Erst am Sonntag hatte das Paar eine Tour durch die Schleusen gemacht. 20 Leute aus der Umgebung waren mit an Bord. Ein kleines Dankeschön an alle, die ihnen geholfen hatten. Nicht zuletzt die Mitglieder des Vereins „Unser Finowkanal“. Begegnungen hatten sie in den sechs Monaten ihres Aufenthalts viele. Diverse Male mussten sie ihre Geschichte schon erzählen und tun das, wie Carol sagt, auch sehr gern. Auch am Montag hält ein Mann auf dem Fahrrad spontan an, als er die beiden an Deck sitzen sieht. Er käme aus Hohensaaten und habe die Engländer am Vortag im Fernsehen gesehen, sagt er. Der RBB hatte den Wetterbericht vom Schiff aus gesendet. Sofort entspinnt sich ein Gespräch darüber, wie es nun weitergeht.

Nächstes Ziel für die Briten sind die Wasserstraßen Mecklenburg-Vorpommerns. Weiter weg, nach Holland, soll es dann erst im nächsten Jahr wieder gehen. In ihrem Heimatland muss „La Tulipe“ zu Wartungszwecken aus dem Wasser gehoben werden. Dann wird geschaut, ob alles dicht ist.

Nach der Reise Richtung Norden ist für den Juli eine kurze Stippvisite in Eberswalde geplant. Dann geht es nach Potsdam und schließlich zum Überwintern zurück auf den Finowkanal. Offenbar ein perfektes Basislager. Von dort aus haben die Engländer nicht nur die Region, sondern auch Berlin und Dresden erkundet. Zu Fuß, denn für die Strömung der Elbe sei die Maschine ihres Kahns nicht ausgelegt. Nur zweimal waren sie in den vergangenen sechs Monaten in England. Bei ihrer Rückkehr auf den Finowkanal wollen sie im Herbst weitere internationale Gäste mitbringen. Sie haben befreundete Freizeitkapitäne aus Schweden und Norwegen vom Aufenthalt überzeugt.