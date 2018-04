Freude an der magischen Welt des Wissens

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Ungefähr 50 Waldrand-Grundschüler hatten am Montag Deutsch-Unterricht in der Verlagsbuchhandlung Ehm Welk in der Vierradener Straße der Oderstadt. Die Familie Schmook hatte sie aus Anlass des Welttages des Buches zu einer Lesestunde eingeladen. Karla Schmook und ihre Tochter Stephanie hatten zwei Prominente als Vorleser gewonnen. Sie vertreten die Meinung: Lesen ist Lebenskunde und lesen macht schlau. Außerdem, na klar, kaufen Leser Bücher.

Silvio Moritz bescherte den jungen Zuhörern mit Auszügen aus dem Kinder-Krimi „Der magische Blumenladen 07: Das verhexte Turnier“ wahrlich magische Zuhör-Momente. Warum nimmt sich der vielbeschäftigte Chef der Regionalmarke Uckermark und Bürgermeister von Passow die Zeit dafür? Silvio Moritz: „Lesen ist besonders wichtig, gerade in der heutigen Zeit, da Playstation und Smartphone die Welt von Kindern bestimmen. Man muss sie heranführen ans Lesen. Deswegen war es mir heute ein Freude, hier zu lesen, ein Buch vorzustellen, das die Fantasie von Kindern anregt und Lust aufs Lesen macht.“

Sebastian Scherel, Event-Manager an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt, begeisterte die Schulkinder anschließend für das Buch „Die Händlerin der Worte“. Ein dreister Dieb hat in dieser fantastischen Geschichte alle Wörter gestohlen, die für das gute Zusammenleben der Menschen wichtig sind. Die Suche nach ihm entwickelt sich zum ausgewachsenen Abenteuer.

Alle Kunden erhielten am Montag im Buchladen übrigens eine Rose geschenkt. Warum denn das? Als die UNESCO 1995 den 23. April zum „Welttag des Buches“ erklärte, zum Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren, hatte sie sich von dem katalanischen Brauch inspirieren lassen, zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken.

Über diesen Brauch hinaus hat der 23. April auch aus einem weiteren Grund besondere Bedeutung: Er ist der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes.

Und auch dies passte zum Tag: Die Verlagsbuchhandlung Ehm Welk ist am Sonntag in der Staatskanzlei in Potsdam als eine von nur elf Brandenburger Buchhandlungen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit dem „Gütesiegel Leseförderung 2018/19“ ausgezeichnet worden. Dafür gab es am Montag Glückwünsche von allen Seiten.