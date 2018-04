Fünf heiße Tage in der Sparkassen-Arena

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Vom 27. April bis zum 1. Mai steigt in der Sparkassen-Arena das traditionelle Maifest. Der SV Victoria hat einiges vorbereitet, will wieder viele Gäste, vor allem auch Familien ins Stadion locken. Los geht es am 27. April. Um 16 Uhr öffnet der Vergnügungspark, um 19.30 Uhr ist Anpfiff für das Punktspiel in der Landesklasse Ost. Die Seelower haben die Preußen aus Beeskow zu Gast.

Der Sonnabend steht ganz im Zeichen der Feuerwehr. Um 19.30 Uhr marschieren Mannschaften zum 15. Nachtpokal der Seelower Feuerwehr. Um 21 Uhr beginnen die Wettkämpfe. Parallel startet die große Open Air Party (Ausschreibung unter www.feuerwehr-seelow.de). Am Sonntag gibt es ab 11.30 Uhr Fußball und auch am Montag dreht sich das runde Leder. Um 20 Uhr wird zum Maibaumaufstellen eingeladen, ab 21 Uhr ist Oldiparty mit DJ Flocki und Höhenfeuerwerk. Und am 1. Mai gibt es ab 10 Uhr ein Junioren-Fußballturnier, Frühschoppen mit der Oderbrucher Blasmusik und Kaffeeklatsch.