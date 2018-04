Strafen zwischen 25 und 600 Euro

Illegaler Müllberg: Davon gibt es in jedem Jahr zwischen 120 bis 150 in Schwedt. © Foto: MOZ

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Ein Müllberg am Glascontainer in der Straße am Sportplatz verärgerte lange die Anwohner. Die einzige Ilegale Müllablagerung in der Stadt? Es gibt 120 bis 150 Fälle pro Jahr, sagt Heike Voigt, Leiterin Fachbereich Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten im Schwedter Rathaus.

Im Stadtteil Neue Zeit wuchs in der Straße am Sportplatz seit einiger Zeit neben einem Glascontainer ein Müllberg. Müll so zu entsorgen – das ist illegal. Auf Beschwerden von Anwohnern beim städtischen Ordnungsamt, so teilten diese der Zeitung mit, reagierte die Behörde mit dem Hinweis: Solche Schandflecken haben wir mehrere in der Stadt. Eine Lösung des Problems wurde nicht angeboten, sagte ein verärgerter Anwohner.

Die illegale Müllablagerung in der Straße Am Sportplatz ist der Ordnungsbehörde bekannt, bestätigte die Ordnungsamtschefin. Nach ersten Ermittlungen wurde am 18. April der Auftrag an die Alba Uckermark GmbH zur Beseitigung des Müllberges ausgelöst. Sie sagt auch: „Den Müll sofort zu entsorgen, erschwert im Regelfall kurzfristige Ermittlungen zu den Verursachern sowie die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.“

Wo in der Stadt wurden weitere illegalen Müllberge festgestellt und was wird auf den illegalen „Deponien“ abgelagert?

Heike Voigt hat den Überblick: „Es gibt sowohl im Stadtgebiet als auch außerhalb immer mal wieder Ablagerungen. Bekannte und beliebte Ablageorte sind beispielsweise die Flemsdorfer Straße, das Gewerbegebiet Heinersdorfer Damm, das Waldstück auf dem Weg von Blumenhagen nach Kummerow oder auch der Park Heinrichslust oder die Kastanienallee. Die Müllablagerungen beinhalten alles Mögliche – illegalen Sperrmüll, Grünschnitt, Hausmüll oder auch Baumaterialien von Haus und Garagen.“

Was den illegalen Müllentsorgern Geld spart, kostet die Stadt und ihre Bürger ein ganze Menge. Heike Voigt rechnet vor: „Der Aufwand für die entsprechende Müllbeseitigung und -entsorgung schwankt von Jahr zu Jahr. Zwischen 600 Euro und weit über 2000 Euro wurden in den letzten Jahren aus dem Haushalt aufgewendet. Diese Zahlen beantworten die Frage nach den wahren Kosten aber nicht abschließend, da die Müllbeseitigung von der Aufnahme des Mülls und des Transports zum Entsorgungs-­unternehmen Alba in vielen Fällen durch Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes erfolgt, sodass dann nur noch die Entsorgungskosten berechnet werden.

Wie werden „Müllfrevler“ ermittelt und welche Strafen drohen ihnen? Die oberste Ordnungs-Chefin in der Stadt sagt: „In den meisten Fällen sind es Anwohner, die mit sachdienlichen Hinweisen helfen, die Müllfrevler festzustellen und damit die Ordnungswidrigkeit zu verfolgen und zu ahnden. Auch eigene Feststellungen oder die Art und der Ort der Abfalllagerung lassen manchmal Schlüsse zu, die einen Ansatz bieten, um den Verursacher zu ermitteln.

Im Durchschnitt werden der Ordnungsbehörde in Schwedt 120 bis 150 Fälle von illegaler Müllentsorgung im Jahr bekanntgegeben. Die langfristige Entwicklung ist rückläufig“, betont Heike Voigt. Ob die Strafen für illegale Müllentsorgung abschrecken, mag jeder selbst entscheiden: Die Höhe der Geldbuße variiert zwischen 25 Euro und 600 Euro, je nach Schwere des Falles. Unberücksichtigt bei all dem sind die Fälle, die zuständigkeitshalber an den Landkreis Uckermark (außerhalb der Ortschaften) und die Forstverwaltung Brandenburg (Waldgebiet) abgegeben wurden.