Thomas Block

Berlin Seit seinem Unfall 2010 in der Fernsehshow „Wetten, dass..?“ sind Assistenten Teil von Samuel Kochs Leben. Eine solche Beziehung steht auch im Mittelpunkt des Kinofilms „Draußen in meinem Kopf“, in dem der 30-Jährige die Hauptrolle spielt. Thomas Block sprach mit dem querschnittgelähmten Schauspieler.

Herr Koch, können Sie sich noch daran erinnern, wie es war, als Sie plötzlich für die einfachsten Dinge auf Hilfe angewiesen waren?

Ganz neu war das für mich ja nicht. Seit ich denken kann, musste ich Hilfe annehmen, um weiterzukommen. Wenn Sie als Kunstturner einen Flickflack machen wollen, muss Ihnen die ersten 20 Male jemand dabei helfen. Selbst als ich bereits viele Wettbewerbe geturnt habe, habe ich alle Figuren am Barren und am Reck erst einmal mit Hilfestellung gemacht. Was ich damit sagen will: Ich habe nie ein Problem damit gehabt, Hilfe anzunehmen. Als dann gar nichts mehr ging, als ich plötzlich abhängig war, war das natürlich trotzdem blöd, keine Frage. Das zu akzeptieren, ein sehr langer Prozess, der vielleicht immer noch nicht abgeschlossen ist.

In „Draußen in meinem Kopf“ geht es um das Verhältnis eines schwerstbehinderten Mannes zu einem jungen Mann, der ihm assistiert – beim Essen, bei der Körperhygiene, bei der Fortbewegung. Wie schwer ist es, so eine Beziehung zuzulassen?

Die beiden Hauptcharaktere sind Personen, wie Sie sie beschreiben. Doch das ist nicht das Thema des Filmes. Es geht um Vertrauen, eine Zweckgemeinschaft und Freundschaft in einer besonderen Situation. Und wenn Sie mich persönlich fragen: Natürlich ist es am Anfang nicht so cool. Es ist wichtig, sich Rückzugsorte zu suchen, in denen man mal alleine ist.

Sie haben nach Ihrem Unfall schnell in eine aktive Rolle zurückgefunden. Sie haben ihr Schauspielstudium abgeschlossen, eine Festanstellung gefunden, geheiratet.

Alleine wäre das nicht möglich gewesen. Ich habe meinen Freunden, meiner Familie und meinen Kommilitonen bereits auf der Intensivstation die Lizenz zum Gesäßtritt gegeben. Es gab auch einen Professor, der mich schon in der Klinik besucht hat. Später hat er mich mit dem Rollstuhl auf die Aula-Bühne geschickt, mit mir Texte durchgeprügelt und mich wie früher angeschrien, wenn ich etwas nicht richtig gemacht habe. Der hat an meine Fantasie geglaubt, als ich noch selbst mein größter Skeptiker war.

Hat Sie das dann bewogen, im Schauspiel zu bleiben?

Mir war klar, dass ich nicht zurück zu meinen Eltern wollte, nachdem ich mir 18 Jahre lang meine Unabhängigkeit erarbeitet habe. Das Schauspielstudium hat sich als das Beste herausgestellt, was ich machen konnte. Natürlich war das eine sehr radikale und auch sehr schmerzhafte Konfrontation mit meinem Unvermögen. Doch im Schauspiel hat man auch viele kreative Köpfe um sich, die einen anregen, in ungewöhnliche Richtungen zu denken.

Stört es Sie, dass Sie noch immer als der Mann erkannt werden, der den Unfall bei „Wetten, dass..?“ hatte?

Ich kann das durchaus verstehen. Ich fände es schön, wenn sich das ändern würde, der Unfall liegt ja schon sieben Jahre zurück. Aber ich nehme es niemandem übel.

Für Ihre erste Hauptrolle haben Sie einen Part angenommen, bei dem die Behinderung im Vordergrund steht. Warum?

Die Behinderung steht ja nicht im Mittelpunkt. Das dachte ich auch zuerst und wollte die Rolle deshalb ursprünglich nicht annehmen. Als ich das Drehbuch dann gelesen habe, habe ich viel darüber nachgedacht, ob es den Film braucht und ob ich das unbedingt machen muss. Am Theater in Darmstadt achten wir sehr darauf, dass ich keine Opfer- und Behindertenrollen spiele. Ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich in „Draußen in meinem Kopf“ auch kein Opfer, sondern einen radikalen Täter spiele. Es geht darum, wie weit ein Mensch bereit ist, für seine Bedürfnisse zu gehen. Und wie er Gewalt anwendet, wenn er physisch gar keine Gewalt anwenden kann.

Macht es einen Unterschied, ob ein Schauspieler mit oder ohne Behinderung die Rolle des Sven spielt?

Ich glaube nicht, dass ich mich da groß von einem Schauspieler unterscheide, der voll beweglich ist. Ich musste meine sowieso schon eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten noch weiter reduzieren. Jeder neigt dazu, seine Sprache mit Bewegungen in den Schultern und Armen zu unterstreichen. Ich auch. Mir wurde oft gesagt: Beweg’ Dich bitte nicht so viel. Das höre ich sonst nicht so oft. Vielleicht habe ich einen Erfahrungsvorsprung, weil ich schon vor dem Film Menschen kennengelernt habe, die ähnliche Diagnosen hatten wie Sven.

Das Drama „Draußen in meinem Kopf“ startet am Donnerstag in den Kinos.