Barnimer fahren zum Bundesfinale

Dirk Schaal

Bernau/Eberswalde (MOZ) Jetzt wird es ernst für zwei Barnimer Mannschaften – heute starten in Berlin die Bundesfinals für Jugend trainiert für Olympia.

Mit dabei sind auch die 12- bis 15-jährigen Mädchen vom Bernauer Paulus-Praetorius-Gymnasium. In der Wertungsklasse III qualifizierten sie sich zur Endrunde im Basketball. Das war auch für Schuldirektor Ingolf Hansch Grund genug, seine Schützlinge zusammenzurufen, um Dank und Anerkennung auszusprechen. „Es ist schon eine tolle Überraschung, dass ihr Euch so engagiert habt“, lobte er die Bundesfinalisten und versprach lautstarke Unterstützung in Berlin.

Nur wenige der neun Spielerinnen gehen bei Lok Bernau auf Korbjagd. In der AG Basketball haben sie sich als Team zusammengefunden. Im Landesfinale setzten sie sich im letzten Spiel gegen ein Team aus Hohen Neuendorf durch und vertreten nun in Berlin die Brandenburger Farben.

Einen Platz unter den ersten acht Teams deutschlandweit streben die Tischtennisspieler vom Gymnasium Alexander von Humboldt aus Eberswalde beim Bundesfinale an. Auch sie schafften über den Sieg im Landesfinale die Qualifikation zur Endrunde.