Lkw-Fahrer wenden auf Friedhof

Anett Zimmermann

Eichwerder (MOZ) Eichwerder. Auf uneinsichtige Verkehrsteilnehmer, abgeladenen Müll oder auch auf ein Grundstück laufendes Regenwasser ist am Sonnabend die Sprache beim Ortsrundgang in Eichwerder gekommen. Eingeladen hatten Revierpolizist Heiko Beyer und Ortsvorsteherin Jutta Werbelow.

Mehr als 100 Motorradfahrer seien kürzlich durch Eichwerder geknattert, obwohl die Straße gesperrt und die Umleitung ausgeschildert ist, beschwerte sich am Sonnabendvormittag einer der etwa 20 Bewohner des Wriezener Ortsteils, die zum Treffpunkt am Vereinsheim gekommen waren. Auch Lkw- und TransporterFahrer, darunter von DHL und ein Eisverkäufer, würden immer wieder nach einer Abkürzung in und durch das Dorf suchen und dann sogar den Friedhof zum Wenden nutzen, wenn sie merken, dass sie tatsächlich nicht weiter kommen.

„Auf dem Friedhof?“, fragte da auch Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) nach. Wie in den anderen Ortsteilen hatte er es einrichten können, beim Rundgang dabei zu sein. „Ja, auf dem Friedhof“, bestätigte Ortsvorsteherin Jutta Werbelow, die auch SPD-Fraktionschefin in der Stadtverordnetenversammlung ist. „Die Fahrer öffnen einfach das Tor und stoßen dann mit ihrem Lkw zurück. Anders kommen sie dort ja auch nicht wieder weg, weil es so eng ist.“ Ärgerlich sei in dem Zusammenhang auch, dass mehrere Bäume im Ort umgefahren worden sind. „Die hatten wir mal geschenkt bekommen.“

Und natürlich kam in dem Zusammenhang auch die Frage auf, wann die Arbeiten an der Landesstraße 33 weitergehen. Laut Jutta Werbelow sollte die Baustelle bereits in der Vorwoche eingerichtet werden. Dass die Archäologen in Eichwerder so fündig geworden sind, sei traurig und schön zugleich, meint Karsten Ilm. Traurig, weil sich der Ausbau der L.33 verzögert habe, und schön, weil die Bedeutung Eichwerders als Siedlungsplatz in der Eisen- und Bronzezeit so nicht bekannt gewesen sei. In Bezug auf die Bauarbeiten sei die Stadt nur für kleine Bereiche zuständig, darunter die Bushaltestellen. Einige der Anwohner äußerten sich unterdessen sogar positiv über die Dauerbaustelle: „Ohne den Durchgangsverkehr ist es hier natürlich schön ruhig.“

Während Jutta Werbelow darüber berichtete, wie gut die beiden Rastplätze aus Holz von Ausflüglern angenommen werden, schien der kleine Tross kaum seinen Augen zu trauen: Dutzende Pkw fuhren in den Ort und wurden teils auf dem gerade erst neu sprießenden Grün abgestellt. Mit lauter Stimme fragte Heiko Beyer nach den Besitzern der Fahrzeuge, allesamt Hobbyarchäologen, und forderte sie auf, doch auf der Straße zu parken: „Die ist dafür breit genug.“

Angesprochen werden müssen zu dem Thema offenbar aber auch uneinsichtige Anwohner. Nicht als einzige bittet Ramona Geue, Vorsitzende des Heimatvereins, zudem um Unterstützung beim Spielplatz: „Die Kinder einer Familie spielen und randalieren dort und dann noch der ganze Müll. Das macht keinen Spaß mehr.“ Heiko Beyer will künftig versuchen, dort öfter mal vorbeizuschauen.

An der Bushaltestelle in Thöringswerder kam kurz darauf der Wunsch nach Seitenverkleidungen auf, damit der Wind dort nicht mehr so durchpfeift. Auch unschöne Baubrachen gehören dort zu den Ärgernissen.

Zurück in Eichwerder stieß noch ein Hauseigentümer dazu. Er monierte, dass Regenwasser von der Landesstraße auf sein Grundstück fließt und dies im Keller und in einer Wohnung bereits zu Schimmel geführt hat. Jutta Werbelow wusste um noch anstehende Nachbesserungen, riet dem Mann aber auch, sich an die Verantwortlichen zu wenden. Den Kontakt könne sie herstellen.