Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) „Die Arbeiten laufen gut und planmäßig“, resümierte Bauamtsleiter Alexander Haase im jüngsten Gemeinderat. Er informierte über das größte Straßenbauprojekt der Gemeinde, das im vergangenen Jahr in der Siedlungsstraße gestartet war. Jetzt geht es im zweiten Abschnitt weiter. „Es gibt ein außerordentlich gutes Miteinander der Anwohner und der Bauleute“, zeigte sich Haase zufrieden. Gebaut wird in der August-Bebel-Straße in beiden Abschnitten. Wie bereits 2017 in der Siedlungsstraße und in der Hoernle-Straße wird die Regenentwässerung eingebaut und ein Bitumen-Straßenbelag aufgebaut.

Realisiert werden muss ein rund 1000 m langer Abschnitt. Bis Oktober soll alles fertig sein. Rund 1,8 Millionen Euro fließen insgesamt in das Straßenbauprojekt. Die Anwohner der Siedlungsstarße habe inzwischen bereits ihre Anliegerbeiträge erhalten. Sie zahlen 60 Prozent der Kosten. „Es sind schon Kosten, aber es wird nicht billiger“, sieht es Haase. Wie sehr das gesamte Wohngebiet an Attraktivität gewinnt, zeigt bereits der erste fertig Abschnitt.(dos)