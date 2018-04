Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Stadtverordnete Willy Hagemann tritt der CDU-Fraktion bei. Das hat der Fraktionsvorsitzende Eberhard Birnack mitgeteilt. Er werde dies heute in der Stadtverordnetenversammlung erklären. Auf der Sondersitzung am 10. April hatte Stadtverordnetenvorsteher Sven Wiebicke mitgeteilt, dass Hagemann nicht mehr der Fraktion Bürgerforum angehöre. Fraktionsvorsitzender Siegfried Busse erklärte jetzt auf Nachfrage, dass man Hagemann ausgeschlossen habe, um klare Verhältnisse zu schaffen. Willy Hagemann selbst bestätigt das. Er hatte bereits vor Monaten innerhalb des Bürgerforums erklärt, über einen Fraktionswechsel nachzudenken, dann aber nichts unternommen. Mittlerweile ist Hagemann nach eigenen Angaben auch Mitglied der CDU. In seiner Jugend gehörte er neun Jahre der SPD an, war auch für die Sozialdemokraten Stadtverordneter. An der Besetzung in den Ausschüssen soll sich nach dem Fraktionswechsel nach dem Willen der CDU nichts ändern. Dies könne so bleiben, so Eberhard Birnack. Das sieht auch Siegfried Busse so, Hagemann ist ebenfalls bereit, die Ausschussarbeit fortzusetzen.

Die öffentliche Sitzung der Beeskower Stadtverordneten beginnt heute um 18 Uhr im Versammlungsraum des Rathauses. Nach einer Bürgerfragestunde stellt der Leiter des Polzeireviers Eisenhüttenstadt, Klaus-Dieter Gutsche, die Kriminalitätsstatistik für Beeskow vor. Außerdem geht es um Straßenbau- und Bebauungspläne in der Stadt.