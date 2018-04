Alte Meister im Blick

Sara Friedrich

Bernau Die Künsterin Galina Mazin-Datloff lädt alle Interessierten am 5. und 6. Mai von 11 bis 18 Uhr in ihr Atelier im ehemaligen Postamt am Bernauer Bahnhof ein. Im vergangenen halben Jahr hat sie sich weiter ihrem Schwerpunkt „Kommunikation und Konflikt der Epochen“ gewidmet, so dass auch dazu am Tag des offenen Ateliers neue Gemälde zu sehen sind.

Hauptwerk ist ein Triptychon: Auf einem Bild ist das berühmte Selbstporträt von Dürer zu sehen, auf dem anderen das verführerische Mädchen mit dem Perlenohrring von Vermeer und auf dem dritten Botticellis Porträt seiner Geliebten. Aber diese Porträts sind nur ein Teil der Komposition, denn der größte Teil der Gemälde ist von einem zerrissenen Netz aus Graffiti und Werbung bedeckt. „Doch die schönen Gesichter der Menschen aus ferner Vergangenheit sind wie Kerzen, die unser Leben bis heute erleuchten. Und sie werden immer brennen“, so die Künstlerin.

Galina Mazin-Datloff wurde in Russland geboren, arbeitete nach ihrem Studium an der Kunstakademie bis 1990 als Künstlerin und Bühnenbildnerin, ehe sie nach Israel (Tel Aviv) emigrierte. Ihre Arbeiten waren in vielen renommierten Galerien der Welt zu sehen beziehungsweise befinden sich in privaten Sammlungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und anderen Ländern. Von ihr gezeichnete Karikaturen wurden in israelischen und russischen Zeitungen veröffentlicht. Sie hat mehr als zehn Bücher illustriert. Seit einigen Jahren lebt sie in Bernau und hat hier viele ihrer Werke ausgestellt – im Rathaus, bei der Wobau, im Galerie-Hof oder in der Ladeburger Dorfkirche, der sie auch zwei Ikonen zum Geschenk gemacht hat. Galina Mazin-Datloff beeindruckt immer wieder durch die Vielseitigkeit ihres Könnens (http://datloof-mazin.com).

Beim Tag des offenen Ateliers ist Gelegenheit, sich davon einen eigenen Eindruck zu machen. Ebenfalls im ehemaligen Postamt befinden sich das Glas-Atelier von Tilmann Wolf, das Atelier OBEN, in dem junge Künstler ihre Werke präsentieren und ein Eiscafé für die Pause zwischendurch. Welche Ateliers im Landkreis noch ihre Türen öffnen, ist im Internet auf der Seite des Kreises zu finden:www.barnim.de/kultur-freizeit/tag-des-offenen-ateliers.