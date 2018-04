Musik als Lebensschule

Großes Konzert in drei Sprachen: Das Jugendstreichorchester Poznan sowie die Chöre der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule stehen gemeinsam auf der Bühne in der Aula des Einstein-Gymnasiums. Das großartige Konzert krönt einen dreitägigen Besuch der Poznaner Musikschule in Angermünde. © Foto: Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Uckermärkische Musik- und Kunstschule Angermünde und die Musikschule Poznan knüpfen partnerschaftliche Kontakte, die mit einer Jugendbegegnung und einem Konzert in Angermünde starteten. Einbezogen wurden auch die Singklassen der Puschkinschule.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Poznan und Angermünde, die sich zuvor noch nicht kannten, stehen gemeinsam auf der Bühne und singen die Europahymne „Ode an die Freude“ in drei Sprachen, auf deutsch, polnisch und französisch, begleitet von einem großen Streichorchester. Es ist die Macht der Musik, die fremde Menschen verbindet und zu Freunden macht, eine Kraft, die das Publikum beim deutsch-polnischen Konzert in der Aula des Einsteingymnasiums mit Gänsehaut zu spüren vermag. Die Uckermärkische Musik- und Kunstschule „Friedrich Wilhelm von Redern“ in Angermünde und die staatliche Musikschule Poznan starten damit eine freundschaftliche Kooperation, die mit gegenseitigen Begegnungen und gemeinsamen Musikprojekten mit Leben erfüllt werden soll.

Die Angermünder Musikschule baut damit ihre bereits bestehenden grenzüberschreitenden Partnerschaften mit Musikschulen in Stettin und Paris weiter aus und will auch die Poznaner Musikschule in die trinationalen Projekte einbinden. Sie hatte die Poznaner zu einem dreitägigen Besuch nach Angermünde eingeladen, das dem persönlichen Kennenlernen und gemeinsamen Proben diente. Die polnischen Gäste reisten mit dem Jugendstreichorchester Poznan an und wurden in Gastfamilien herzlich aufgenommen.

Musikschulleiterin Dorothea Janowski und der Trägerverein Musikfreunde Angermünde hatten ein abwechslungsreiches Programm für die Gäste auf die Beine gestellt, um ihnen nicht nur Land und Leute näher zu bringen, sondern auch ein erstes gemeinsames Konzert auf die Bühne zu bringen. So standen Stadtführungen durch Angermünde und ein Besuch des Klosters Chorin mit einer speziellen Kinderführung ebenso auf dem Plan, wie gemeinsame gesellige Abende. Im Mittelpunkt stand jedoch immer die Musik. Neben gemeinsamen Proben mit dem Kinder- und Jugenchor der Angermünder Musikschule wurden auch die Singklassen der Puschkinschule einbezogen. Dieses Kooperationsprojekt zwischen der Grundschule und der Musikschule gibt es schon seit mehreren Jahren und ermöglicht Kindern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft einen spielerischen Zugang zur Musik. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprojektes „Klasse. Musik“ gefördert. Der ehemalige Schulleiter und Musiklehrer der Puschkinschule, Siegfried Solda, hatte sich für dieses Projekt engagiert und es mit der Redern-Musikschule als Kooperationspartner in seiner Schule etabliert.

Nach seinem Fortgang führt nun Musikschulleiterin Dorothea Janowski mit dem neuen Musiklehrer Pawel Bures die Singklassen mit weiter. Wöchentlich gibt es eine Doppelstunde Musikunterricht mit dem Schwerpunkt Singen.

Der Besuch des polnischen Streichorchesters war für die Puschkinschüler ein besonderes Erlebnis. Sie probten nicht nur gemeinsam die „Ode an die Freude“, sondern lernten auch verschiedene Streichinstrumente aus nächster Nähe kennen. „Wir wollen die Puschkinschule in unsere deutsch-polnischen Partnerschaft gern einbeziehen, wenn Interesse seitens der Schule besteht“, erklärt Dorothea Janowski. Demnächst steht ein Gegenbesuch in Poznan an.