Fürstenberger fürchten Katzenplage

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Norbert Brose, sachkundiger Einwohner im Stadtentwicklungsausschuss, hat jüngst im Ausschuss auf ein Problem aufmerksam gemacht, dass sich seiner Meinung nach im Garagenkomplex Wilhelmstraße abzeichnet.

„Dort entwickelt sich eine Katzenplage. Es geht wieder los, im Mai kommt der Nachwuchs“, sagte der Fürstenberger. Wobei Günter Luhn das mögliche Problem nicht nur an den vermüllten Garagen festmachen wollte: „Schuld sind auch die, die die Katzen füttern. Es gibt einiger Bürger, die das machen.“

Eine Katzenplage oder ein sich anbahnendes Problem sieht das Ordnungsamt der Stadt allerdings nicht. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien regelmäßig in der Wilhelmstraße, sagt Jörg Slupecki, Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung in der Stadtverwaltung. Allerdings wurde auch schon festgestellt, dass in den leerstehenden Garagen nicht nur Bauschutt und Sperrmüll illegal entsorgt werden. „Wir haben letzthin auch zwei Säcke Fleisch gefunden, das wohl aus einer Gefriertruhe stammt“, schüttelt Jörg Slupecki den Kopf. Das zieht natürlich wilde oder freilebende Tiere an.

Darüber hinaus gibt es in Eisenhüttenstadt auch allgemein keine Probleme mit wild lebenden Katzen. „Momentan haben wir das nicht“, erklärt der Bereichsleiter. Vor zwei Jahren habe es einmal in einer Gartensparte ein Problem gegeben. Im Haushalt der Stadt ist eine kleine Summe reserviert, durch die die Sterilisation von wild lebenden Tieren finanziert werden kann. Anders sah die Situation noch vor Jahren aus, als Katzen ausgesetzt wurden, von Mietern die wegen Abriss oder Umzug aus ihren Wohnungen raus mussten.

Das bestätigt Ute Valentin. Leiterin des Tierheims in der Oderlandstraße. Wobei es immer wieder vorkommt, dass Katzen aus welchen Gründen auch immer ausgesetzt werden. „Wir haben schon welche von einem Dorf geholt. Da haben welche eine Mama mit drei kleinen Katzen ausgesetzt“, erzählt sie. Ende des vergangenen Jahres wurden fünf Katzen in Gärten eingefangen. Manchmal sei es auch nur Unvernunft der Leute, die ihre Tiere unkastriert herumstreunern lassen. In einer Gartensparte hatte sie fünf kleine Katzen geholt, vier davon waren Halbperser. Solche Tiere lassen sich schnell vermitteln, die wilden Tiere dagegen nicht. 20 Katzen leben derzeit in der Oderlandstraße.

Derweil versucht die Stadt immer wieder der vielfältigen Probleme, vor allem der großen Vermüllung, in der Wilhelmstraße Herr zu werden. Der größte Teil der Stellplätze ist dort nicht mehr vermietet oder verpachtet. Das ist auch durchaus gewollt, um einen großflächigen Abriss zu ermöglichen. Doch aufgrund der erheblichen Kosten, die mit solchen Maßnahmen verbunden sind, wird das eine Aufgabe bleiben, die viele Jahre in Anspruch nehmen wird. So konnten im vergangenen Jahr gerade einmal 52 Garagen abgerissen werden. In diesem Jahr ist vorgesehen, weitere 40 Stellflächen zurückzubauen. Im Haushalt der Stadt sind dafür 92 000 Euro für Planung, Abriss und Entsorgung eingeplant, wobei 45 000 Euro davon Geld ist, das aus einer vertraglich festgelegten Ausgleichsmaßnahme für den Bau der Papierfabrik stammt. In den Folgejahren wird dieses Thema weiterhin die Stadt beschäftigen und vor allem den städtischen Haushalt belasten. Nach der bisherigen Finanzplanung sind bis 2021 pro Jahr rund 147 000 Euro für den weiteren Abriss eingeplant. Dazu kommen die jährlichen Kosten für die Beseitigung des Mülls, der anfällt. Dazu hat die Stadt einen Rahmenvertrag mit der Stadtwirtschaft abgeschlossen, was pro Jahr 32 000 Euro kostet.