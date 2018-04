Ein Obolus für große Taten

Christina Sleziona

Eberswalde (MOZ) Das Jugendtheater der Waggon-Komödianten versammelte sich am Freitag in ihrer neuen Aufführungsstätte in der Bahnhofstraße 32, um die Spende von 2000 Euro vom Berliner Volksbank-Vertreter Sebastian Krell symbolisch entgegenzunehmen.

Die Spende war gern gesehen, denn die Theatergruppe hatte es in den letzten Monaten nicht leicht, rekapituliert Bernd Stürmer, Vorstand des Vereins, während er die Gäste durch den frisch renovierten Saal führt. Nachdem vor gut einem Jahr der Insolvenz-verwalter der Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH die Theatergruppe von „einem Tag auf den anderen obdachlos zurück ließ“, waren sie danach ständig auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für ihre Proben. Das änderte sich zum Glück als ihnen zur letzten Wintersaison mit dem von der Stadt gestellten Kulturbahnhof ein neues Zuhause geboten wurde.

Doch das alte Gebäude, das noch zu Wendezeiten ein lebhaftes Rockmilieu anlockte, stand seit 2015 leer und musste beim Einzug umgehend renoviert werden. „Wir haben viel Zeit und Geld investieren müssen, um den Saal nach unseren Wünschen umgestalten zu können“, berichtet Bernd Stürmer. Dabei packten die rund 40 Kinder und Jugendlichen des Amateurtheaters nur allzu gern selbst Hand an: Sie strichen über Wochen hinweg die Wände des Saals, vergrößerten die Bühne, legten deren Fußbodenbelag neu und platzierten eine Kulissenplattform an eine der Bühnenseiten. Doch nicht alle Renovierungsmaßnahmen konnten vom Ensemble allein gestemmt werden. Besonders die Stahlkonstruktion der Vorhänge sei ohne finanzielle und handwerkliche Hilfe nicht umsetzbar gewesen, erzählt Stürmer weiter. „Wir sind deshalb sehr dankbar für die Unterstützung der Stadt und der Berliner Volksbank“, sagt er.

Auf das Endergebnis sind er und seine Kollegin bzw. Regisseurin Simone Blum wahrlich stolz. „Nach der Renovierung fühlen wir uns hier sehr heimisch“, lächelt Blum in die Runde der Jugendlichen. Zwar sei der Saal merklich kleiner als die gewohnten Spielstätten – mehr als 200 Gäste kämen nicht unter –, doch hier könne sich die Theatergruppe durch mehr eingeräumte Freiheiten kreativer entfalten, ist sie überzeugt.

Für Sebastian Krell war es ebenso ein freudiger Besuch. Gern ließ er sich veranschaulichen, wohin die bereits investierte Spende floss. „Uns bei der Berliner Volksbank ist es ein wichtiges Anliegen, soziale Projekte in der Region zu unterstützen“, betont er. Besonders Kinder- und Jugendprojekte wie dieses seien der Bank ein wichtiges Anliegen.

Wie wichtig die Umbaumaßnahmen tatsächlich waren, konnte das Jugendtheater am Freitag noch einmal praktisch unter Beweis stellen: Sie probten bis spät abends für das große 70-jährige Jubiläum am 30. Juni. Durch den neuen kreativen Schub könne man sich auf eine außergewöhnliche Programmvielfalt konzentrieren. So, verspricht Blum, wird es neben dem gewöhnlichen Theaterspiel auch Schwarzlichtshows und Schattentheater geben.(sle)