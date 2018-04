Tag des Buches im Niederbarnim

Bibliotheksbesuch: In Schönow lauschten Kinder in der Bücherei einer Lesepatin. Im Anschluss wurde rege über Mülltourismus diskutiert. © Foto: Wolfgang Rakitin

Sara Friedrich

Bernau Zum Tag des Buches haben sich Schüler intensiv mit dem gedruckten Wort befasst. Eindrücke aus der Hussitenstadt.

Vor der Buchhandlung „Die Schatzinsel“ in Bernaus Innenstadt versammelte sich am Montag Vormittag eine große Traube von Schülern aus der Georg-Rollenhagen-Grundschule. Die Viert- und Fünftklässler durften sich die Geschichte zum Tag des Buches anhören und Gutscheine gegen Bücher eintauschen. Denn anlässlich des Welttags des Buches wird seit 22 Jahren ein Buch an Schüler in ganz Deutschland und eben auch in Bernau ausgegeben. „Ich schenk dir eine Geschichte“, die Buch-Gutschein-Aktion ist eine deutschlandweite Kampagne zur Leseförderung. Mit dem gleichnamigen Welttagsbuch soll Kindern der 4. und 5. Klassen bundesweit die Freude am Lesen geschenkt werden.

Den großartigen Erfolg verdankt die Aktion vor allem den zahlreichen Buchhändlern, die das Welttagsbuch auf eigene Kosten bestellen, um es den Schülerinnen und Schülern zu schenken. Dazu erhalten die Schüler der angemeldeten Klassen einen Gutschein, mit dem sie sich ihr Exemplar des Titels „Ich schenk dir eine Geschichte“ in ihrer Buchhandlung abholen können. Mit großem Engagement kombinieren die Händler diese Aktion häufig mit eigenen Veranstaltungen.

Der diesjährige Titel der Kampagne „Lenny, Melina und die Sache mit dem Skateboard“ von Sabine Zett und Timo Grubing handelt von Lenny, der leidenschaftlich gern und seiner Meinung nach wahnsinnig gut Skateboard fährt. Sein bester Freund Julius leidet unter Lennys Angeberei und auch Melina, in die Lenny heimlich verliebt ist, findet sein Geprotze peinlich. Lenny merkt davon wenig, er findet sich super – er ist immerhin Lenny the Champ. Doch als sein neues Super-Board verschwindet, ist plötzlich nichts mehr wie vorher.

Ziel der Kooperation ist es, Kinder mit spannenden Geschichten für das Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken. Darüber hinaus soll Kindern, die noch nicht gut deutsch sprechen oder nicht gerne lesen, Lesespaß vermittelt sowie ein Beitrag zur Inklusion geleistet werden.

Auch in der Buchhandlung Wandlitz im Zentrum des Ortes wurde die Aufmerksamkeit auf den Tag des Buches gelenkt. Die Inhaberin, Melanie Brauchler, verschenkte an ihre Kunden zusätzlich Rosen. Schon in Vorbereitung auf die anstehende Fußballweltmeisterschaft in Russland liest am kommenden Samstag um elf Uhr im Rahmen der Kinderlesung die Autorin Gabriele Schienmann aus ihrem Buch „Die Geschichte der zahnlosen Minka, der besten Fußballtrainerin von Klein Kleckersdorf“.

Eindrucksvoll war auch die Diskussion einer Schönower Schulklasse in der Bibliothek des Bernauer Ortsteils. Zunächst las Hiltrut Kuhlmann, Rentnerin und ehrenamtliches Mitglied der Vorlesegruppe „Lesezauber“ eine selbst getextete Kindergeschichte vor. Darin spann sie den roten Faden um Themen wie die Not der Bienen, die Schönheit des Neubeginns, die Kraft der Natur, die Freude am Leben, den Glauben an die eigenen Fähigkeiten, den Erhalt der Natur. Die geduldigen Kinder erfuhren auch tiefgründige Anekdoten zu Themen wie Konsum und Überfluss, Moral und Gier und den Weg der kleinen Schritte. Kleine leichte Kost für die jungen Menschen.

Im Anschluss diskutierte die Lesepatin mit dem Schönower Nachwuchs. Das Thema Mülltourismus und Umweltverschmutzung lag den Kindern am Herzen. Sie stört es, wenn sie in Schönow Hundekot in Plastebeuteln an Bäumen hängen sehen oder auf ihren Spielplätzen leere Bierflaschen stehen. Einige haben auch schon im Naturschutzgebiet „Faule Wiesen“ üblen Unrat entdeckt, der dort eigentlich nichts zu suchen hat. Die Lehrerin appellierte in diesem Zusammenhang an die Schüler, auch mal den ersten Schritt zu machen und bei sich selbst anzufangen. Immer nur zu sagen „Ich war das aber nicht“, bringe keinen weiter. Im Anschluss konnten sich die Schüler noch an einem kleinen Buffet in der Bibliothek bedienen.

1995 erklärte die UNESCO den 23. April zum „Welttag des Buches“, dem weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren. Die UN-Organisation für Kultur und Bildung hat sich dabei von dem katalanischen Brauch inspirieren lassen, zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken. Zudem ist der 23. April der Todestag von William Shakespeare.