Von der Kabeltrommel zur Bank

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) „Umweltbewusste Schule“ setzen sich die 107 Schüler der Laurentiusschule in dieser Woche auseinander. Und das ganz praktisch. So entstehen unter anderem für den Schulhof neue Sitzbänke aus alten Kabeltrommeln. Am Freitag werden alle Ergebnisse zum Schulfest präsentiert.

Es ist das erste Mal, dass die Laurentiusschule das Thema „Umwelt und Natur“ so bewusst in den Mittelpunkt stellt, sagt Marlies Sydow auf MOZ-Nachfrage und fügt hinzu: „Wir wollen das Bewusstsein der Schüler für dieses Thema wecken und sie im Umgang mit Natur und Umwelt schulen.“ Marlies Sydow leitet die Einrichtung an der Johannisstraße 1, die eine Schule für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist. In 15 Einzelgruppen nähern sich die insgesamt 107 Mädchen und Jungen dem Thema. Partner der diesjährigen Projektwoche ist unter anderem der BUND Potsdam. In dessen Auftrag sind Mario Sitte und Tamina Jeschonnek angereist. Sie gehen mit ihrer Schülergruppe der Frage nach, wie eine klimafreundlichere Ernährung gelingt und wollen herausfinden, wie viel CO² zum Beispiel in einem Schnitzel steckt. Am Ende der Woche sollen ein oder zwei Gerichte auf dem Speiseplan der Schule landen, die als „klimafreundlich“ eingestuft werden können. Das Thema interessiert vor allem Monika Glöde. Sie hat sich unter die Kinder gemischt. Schließlich kocht sie jeden Tag für die Schüler und Lehrer. Außer in dieser Woche. Da wird das Essen angeliefert.

Raus in die Natur führt es Leonie, Lisa und die anderen Schüler der Gruppe um Frohmut Fricke und Franziska Lamprecht in dieser Woche. Sie widmen sich heimischen Vögeln. Einige Schüler haben schon einmal bewusst Amsel, Drossel, Fink oder Star gesehen. Wie etwa Leonie, die das Tirilieren der Amsel gehört hat. Ein anderes Kind hat ein Vogelhäuschen zu Hause. Wie die Frühlingsvogel in Natura aussehen, das verdeutlichen Bilder, die Frohmut Fricke unter anderem aus der MOZ ausgeschnitten hat. Doch richtig spannend wird es wohl für die Kinder, wenn sie in die Blumberger Mühle fahren. Dann steht nämlich eine vogelkundliche Führung auf dem Plan. Und im Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde werden sie sich darüber informieren, wie Nistkästen gebaut werden.

„Vom Gras ins Glas“ heißt es bei Kristine Höhne, Christine Pötzsch und Janine Schumann. „Wir wollen mit den Kindern schauen, wo eigentlich die Milch herkommt, wo und wie Kühe gehalten werden“, sagt Kristine Höhne und kündigt für die nächsten Tage ein straffes Programm an. So werden die sechs Schüler dieser Gruppe unter anderem nach Biesenthal in die Molkerei fahren. Am Freitag statten sie Ziegenwirt Michael Rubin in Zollbrücke einen Besuch ab. „Und buttern wollen wir auch noch und Frischkäse selbst herstellen. Vielleicht auch noch Eis“, ergänzt Christine Pötzsch. „Wir wollen also viel Praktisches anbieten“, fügt Kristine Höhne hinzu.

Fürs Praktische haben sich auch Dominik, Marlo, Peer, Sandro, Karl, Noah und Kevin entschieden. Gemeinsam mit Lehrer Michael Weckwerth und dem freischaffenden Künstler Dirk Krechtling aus Eichenbrandt bei Strausberg wollen sie aus alten Kabeltrommeln neue Sitzbänke für den Schulhof gestalten. Den Schülern, die sich alle einen blauen Arbeitskittel übergezogen haben, ist Dirk Krechtling kein Unbekannter. Er weilte schon öfter zu mehreren Projekten an der Schule. Es geht vor allem um handwerkliche Arbeiten, die die Jungs ausführen können. Angefangen vom Schleifen übers Bohren und Sägen bis hin zum Lackieren. Am Ende sollen die Bänke mit einem Bild versehen werden. „Welches, das entscheiden die Kinder selbst“, sagt Dirk Krechtling gut gelaunt. „Wir versuchen den Kindern so viel Raum wie möglich zu geben, natürlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften“, betont er. Und schon machen sich „Die besten Werker“, wie sich die Jungs selbst nennen, ans Werk, ausgestattet mit Bohrer, Zollstock und Holz. Bis zum Freitag wollen sie mit ihren Bänken fertig sein.

Dann findet von 15 bis 17 Uhr das Schulfest statt, zu dem Gäste herzlich willkommen sind. Dabei werden alle Ergebnisse präsentiert. Neben dem leiblichen Wohl wird es auch Zeit für ein persönliches Gespräch geben.