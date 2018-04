Frischer Wind für Windmühlen-Kita

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Vor knapp fünf Monaten hat Katja Schultke die Leitung der Kita „Windmühlenkids“ in Neuahrdenberg übernommen. An ihrer Seite steht Janine Fuchs als ihre Stellvertreterin. Beide Frauen haben zuvor in Einrichtungen in Berlin gearbeitet und haben neue Ideen für das Haus.

Vor Kurzem hat Katja Schultke ihren Studienabschluss gemacht. Neben dem Beruf hat die staatliche anerkannte Erzieherin Frühpädagogik, die Leitung und das Management von Kindertageseinrichtungen studiert. Die Leitung der Neuhardenberger Kita „Windmühlenkids“, die sie am 1. Dezember von Brunhilde Simke übernommen hat, ist die erste Führungsposition dieser Art für die 30-Jährige, die zuvor in Einrichtungen in Berlin tätig war. „Als Hausleiterin hatte ich bereits Erfahrung“, sagt sie, hatte in dieser Stelle ihre Fähigkeiten in der Teamführung ausbauen können.

Mit ihr hat als stellvertretende Einrichtungsleiterin Janine Fuchs in Neuhardenberg begonnen. Die 34-Jährige war ebenfalls in der Hauptstadt tätig, hat sich aber nach dem Rückzug auf’s Land – sie wohnt in der Gemeinde Zechin – nach etwas Neuem umgesehen. „Wir ergänzen uns gut“, sagt Katja Schultke. Personalführung, Fachlichkeit, Organisation und das Umsetzen neuer Ideen laufe ineinander über.

Die insgesamt elf Erzieherinnen in der Kita und dem angeschlossenen Hort, seien alterstechnisch „eine bunte Mischung“, so die neue Leiterin. Sie arbeite nun nicht nur mit Kindern zusammen, sondern auch gezielter mit Kollegen und Eltern. „Die Vielfalt ist gestiegen, sowie die Präsenz und die Verantwortung. Genau das wollte ich“, sagt Katja Schultke. Bisher habe sie von den Kolleginnen gutes Feedback erhalten. Das gilt auch für die pädagogischen Ansätze des Psychologen Kuno Beller, dessen wissenschaftliche Untersuchungen in der frühkindlichen Erziehung in der Kita zum Einsatz kommen. Eine weitere Neuerung in der Kita, die derzeit 130 Kinder betreut, sind regelmäßige Führungen durch die Einrichtung. „Viele Ortsansässige waren seit der Renovierung noch nicht hier. Jeder, der Interesse hat, kann einen Eindruck gewinnen. Das gilt für Eltern, die noch einen Kita-Platz suchen genauso wie für jene, deren Kind bereits hier sind“, sagt sie. „Die Kids haben Spaß, sind auch mal lauter, das kann man doch ruhig nach außen tragen, dass es ihnen gut geht.“

Das Miteinander im Ort schätzen die beiden Frauen sehr. Bei Ausflügen in den Schlosspark beispielsweise seien die Kinder immer willkommen. Demnächst soll auf dem Kita-Gelände ein Hochbeet entstehen. Am 5. Mai findet ein Tag der offenen Tür statt.