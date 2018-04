Brauchen wir Schulnoten?

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nachdem es zunächst hieß, die Noten auf den Halbjahreszeugnissen der Dritt- und Viertklässler werden abgeschafft, will Brandenburg diese nun doch beibehalten. Auf freiwilliger Basis können Lehrer dennoch stattdessen schriftliche Einschätzungen erteilen.

An der Waldorfschule gibt es von der ersten bis zur achten Klasse keine Zensuren, Zeugnisse nur am Ende des Schuljahres. Diese sind mehrere Seiten lang. „Es wird die Entwicklung des Schülers aufgezeigt, von Anfang bis Ende des Schuljahres – Lernfortschritte, aber auch Persönlichkeitsentwicklungen“, erklärt Lydia Nülken, Klassenlehrerin der vierten Klasse.

An die Tafel hat sie mit Kreide Meerestiere gemalt, auf den Tischen und Wänden im Klassenraum finden sich Bilder von Gänsen, Meerschweinen, Geparden. Die Schüler sollten in Tierkunde ein Buch über ihr Lieblingstier schreiben oder ein Plakat dazu gestalten. „Die Freude war total spürbar“, erzählt Lydia Nülken. Ein Schüler hatte sogar ein echtes Huhn mitgebracht.

Ob der Enthusiasmus bei einer Notenbewertung der Aufgabe genauso groß gewesen wäre, weiß Lydia Nülken nicht. „Ich habe keinen Vergleich“, sagt die Lehrerin, die seit zwölf Jahren an der Waldorfschule arbeitet. Aus ihrer eigenen Schulzeit weiß sie aber, wie es sich anfühlt, benotet zu werden. „Ich bin froh, dass ich keine Noten geben muss“, sagt sie, „weil es am Selbstwert der Schüler rütteln kann.“ „Wenn jemand in Mathe eine Drei bekommt“, versucht sie zu illustrie-ren, „sagt das nichts darüber aus, ob er sich total angestrengt hat, um die zu bekommen.“ Schönfärben bringe jedoch nichts. „Im Zeugnis muss ich ehrlich formulieren, wo der Übungsbedarf der Schüler ist“, sagt sie. Das fällt ihr leichter, glaubt sie, als einfach eine Fünf zu geben. „Das ist auch ehrlicher und aussagekräftiger.“ Floskeln wie „war stets bemüht“ vermeidet die Lehrerin. Für das Schreiben eines Zeugnisses nimmt sie sich einen Tag Zeit.

In Polen gibt es Halbjahreszeugnisse gar nicht. „Wenn vorher irgendetwas sein sollte, wird mit den Eltern geredet“, erläutert Anna Szurko, Schulleiterin an der privaten Ganztagsschule SNOSM in Słubice. An der ersten Grundschule in Słubice gibt es elektronische Klassenbücher, durch die die Eltern die Noten ab der vierten Klasse auch ohne Halbjahreszeugnisse über das Internet einsehen können.

Jurek Grabowski, der dort Deutsch und Sport unterrichtet, ist der Meinung, dass das Notensystem das beste ist. Er wäre für Noten ab der ersten Klasse, weil die Schüler sich dann vergleichen könnten. „Vielleicht wäre es ein bisschen stressig“, gibt er zu. Aber andererseits sei dann die Motivation höher. „Wenn auf einem Zettel steht, du liest ganz schön, aber du kannst noch nicht gut rechnen“, bemerkt er, „enthält das für mich keine Informationen.“

Die Hansa-Schule in Frankfurt hat einen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt. „Für unsere Schule ist es so, dass eine schriftliche Bewertung ohne Noten sehr sinnvoll ist. Weil die Leistungsentwicklung unserer Schüler nicht so deutlich sichtbar ist wie bei anderen“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Ute Jähnert. Damit ließen sich auch kleinste Fortschritte deutlich machen.

Ihre persönliche Meinung ist, dass es an regulären Schulen ab Klasse drei Noten geben sollte. „Vorher, und natürlich auch in den Jahren danach, sollte Lernen einfach nur Spaß machen“, sagt sie. Noten bewirkten, dass die Schüler ihre Leistung mit anderen vergleichen können. „Jeder weiß, was bedeutet eine Eins, Zwei, Drei, Vier“, beschreibt sie.

Der Druck, den dieses System aufbaue, sei jedoch ein Nachteil. „Das ist ein zweischneidiges Schwert“, gibt die Lehrerin zu bedenken. „Meine persönliche Erfahrung ist aber, dass die Eltern den Druck aufbauen.“ Ginge es lediglich um die Schüler, könnten Noten abgeschafft werden, ist sie überzeugt. „Man kann ihnen auch ohne Noten zeigen, was sie können und nicht“, sagt sie und überlegt: „Aber so weit sind wir in unserer Gesellschaft noch nicht.“

Die Schulleiterin der evangelischen Grundschule, Anke Adolph, findet, dass Noten als auch verbale Einschätzungen ihre Berechtigung haben. Zu Beginn sei die verbale Einschätzung eine gute Möglichkeit, Lernen, Leistungen und soziale Kompetenzen der Schüler zu beschreiben, und zwar in einer ermutigenden, wertschätzenden und stärkenden Art. „Denken wir nun weiter, werden Noten bedeutsamer, da sie dem Kind erreichte Leistungen spiegeln“, sagt sie. In der 3. Klasse seien Kinder gestärkt genug, auch mit Misserfolgen umzugehen und ihr Leistungsvermögen einzuschätzen.

Im Hinblick auf den Schulwechsel nach der 4. oder 6. Klas-se sind Noten ihrer Meinung nach unerlässlich, da sie Teil des Übergangs- und Bewerbungsverfahrens sind. „Wir haben an unserer Schule durchweg gute Erfahrungen gemacht, mit der Benotung im 3. Jahrgang zu beginnen“, sagt die Schulleiterin. Wichtig: Dieser Prozess müsse einfühlsam begonnen werden.