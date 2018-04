Ackern im Schulgarten

An die Spaten: Moritz Müller, Albert Schmidt, Klara Wüstenberg, Lara Sonnenburg und Jasmin Neumann (v. l.) von der Schulgarten-AG in Görzig graben den Schulgarten um. © Foto: Tatjana Littig

Tatjana Littig

Görzig/Friedland (MOZ) Zu DDR-Zeiten gang und gäbe halten auch heute noch einige Grundschulen in der Region an der Tradition der Schulgärten fest. So auch die Einrichtungen in Görzig und in Friedland. Ziel des Kräuter- und Gemüseanbaus: Lernen, wie Lebensmittel wachsen. Naschen erlaubt.

Mit den Händen in Erde buddeln, eigenes Obst und Gemüse anbauen sowie ernten. Für Ivonne Roth ist gärtnern ein tolles Hobby. „Ich bin leidenschaftliche Gärtnerin“, sagt sie und greift zum Spaten. Die Lehrerin der Schule des Friedens in Görzig demonstriert den Schülern der Schulgarten-Arbeitsgemeinschaft, wie sie einen Garten umzugraben haben. „Wir sind ganz schön spät dran“, gesteht sie am Rande – erst zwei Wochen Ferien, dann war sie zwei Wochen krank. Im Herbst 2015 hat Ivonne Roth den Schulgarten der Grundschule wiederbelebt. In den 80er-Jahren habe es auch schon einen gegeben, informiert sie. Der Garten jetzt umfasst eine längliche Fläche am Zaun, ein Gewächshaus und ein Hochbeet. Gepflegt und bewirtschaftet wird alles von den Schülern der Schulgarten-AG.

„Es macht voll Spaß“, ruft Jasmin Neumann aus, als sie gebückt Grasbüschel von Erde befreit. Die Fünftklässlerin ist Mitglied der ersten Stunde. Für diese Saison hat sich Ivonne Roth etwas Besonderes überlegt: Jeder Teilnehmer der AG – derzeit acht – bekommt eine eigene Parzelle und ist für die Pflege und die Ernte verantwortlich. „Das motiviert sehr“, hat die Lehrerin beobachtet. Große Pläne haben die Schüler für ihre eigenen Flächen. So liebäugelt Jasmin Neumann mit Erdbeeren, Schnittlauch, Kohlrabi, Salat und Radieschen während die Viertklässler Moritz Müller und Albert Schmidt Erdbeeren, Erbsen und Bohnen ziehen wollen. Im Gewächshaus sollen zudem Tomaten, Gurken und Paprika wachsen. Auf Pflanzen- und Samenspenden aus der Region hofft die Lehrerin. „Viele ziehen zu viel“, weiß sie aus eigener Erfahrung.

Einen Schulgarten gibt es auch in der Grundschule in Friedland – „seit ich denken kann“, erklärt Grit Lehmann, kommissarische Leiterin der Einrichtung. Seit der Umgestaltung des Schulhofes 2009 befindet sich der Garten zwischen alter und neuer Schule. Um die Pflege kümmern sich die Schüler der ersten bis vierten Klasse. Die Schulgartenarbeit ist Teil des Sachkunde­unterrichts. Die Erstklässler stecken die Zwiebeln – die Viertklässler die Kartoffeln. „Damit unsere Kinder vertraut sind, wie Lebensmittel gedeihen und sie nicht nur aus dem Supermarkt kennen“, kommentiert Grit Lehmann.

Neben Zwiebeln und Kartoffeln wachsen auch Bohnen, Erdbeeren, Kräuter und Blumen im Friedländer Schulgarten. „Wir haben auch eine Schulgarten-AG“, klärt die kommissarische Schulleiterin auf. Geleitet wird die Arbeitsgemeinschaft von einer „eifrigen Oma“, Hannelore Schulz. Vor etwa drei, vier Jahren hat sie die AG ins Leben gerufen. Weil die Unterrichtsstunde nicht ausreiche, so Grit Lehmann.

Einmal die Woche kommen die Teilnehmer der AG zusammen. Kürzlich wurde der Schulgarten von einer Gärtnerei für die neue Saison vorbereitet, Wege und Beete wurden angelegt. Nun kann die Fläche bestellt werden. Wenn das Obst und Gemüse reif ist, dürfe natürlich genascht werden, sagt Grit Lehmann. Auch die Schüler der Koch-AG bedienen sich am Gemüse und den Kräutern im Garten – und für die Einschulung werden Blumen von dort verschenkt.

Die Fontane-Grundschule in Beeskow und die Ludwig-Leichhardt-Grundschule in Tauche hatten bis vor Kurzem auch einen Schulgarten. Die Schulleiterinnen beider Schulen, Annette Genzel und Simone Rose, können sich bei ausreichend Interessenten gut vorstellen, das Projekt Schulgarten wiederzubeleben.