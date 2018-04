Nach Hause geht es mit einem kleinen Schatz

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Ich bin fertig“, ruft Dustin nach etwa 20 Minuten. Doch als er auf sein Aufgabenblatt schaut, sieht er, dass er das zweite Rätsel noch nicht gelöst hat. Und das hat es in sich. Der Zehnjährige hat mit seinen Mitschülern der Klasse 4a der Grundschule „Astrid Lindgren“ am Montagvormittag einen Ausflug ins Buchhaus Jachning in der Lindenallee gemacht.

Dort läuft anlässlich des Welttags des Buches eine Schnitzeljagd, an der Kinder im Grundschulalter teilnehmen können. „Dritte Klasse sollten sie schon sein“, betont Doreen Dehne, die Inhaberin des Buchladens. Schließlich müssen sie Rätsel auf den Plakaten lösen, um das gesuchte Wort zu finden, das dann – wenn es richtig ist – zur Teilnahme an einem Gewinnspiel berechtigt. Am Freitag ist die Verlosung. Mal sehen, wer sich über ein neues Buch freuen kann.

Doch auch am Montag gehen die Schüler nicht mit leeren Händen zurück in die Schule und nach Hause. Sie alle bekommen das Buch „Lenny, Melina und die Sache mit dem Skateboard“. Zuvor hatte sich ihre Lehrerin für die Buch-Gutschein-Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ im Buchhaus beworben. Mithilfe der deutschlandweiten Kampagne zur Leseförderung soll Kindern der 4. und 5. Klassen bundesweit die Freude am Lesen geschenkt werden. Doreen Dehne beteiligt sich bereits zum wiederholten Male an der Aktion. „Und in diesem Jahr sind es so viele Bewerbungen wie noch nie“, sagt sie. 500 Bücher, die in den nächsten Tagen von Schulklassen aus Eisenhüttenstadt und dem Umland abgeholt werden, hat sie bestellt und ausgepackt. „Im vergangenen Jahr waren es etwa 350. Das steigert sich von Jahr zu Jahr.“

Grundschullehrerin Manuela Lindner, die mit ihrer Klasse die Erste am Montag ist, hat nicht lange gezögert, nachdem sie von der Kampagne gehört hatte. „Die Kinder lesen zu wenig“, erklärt sie, während ihre Schützlinge auf Schnitzeljagd sind. „Heutzutage stehen andere Medien höher im Kurs. Computerspiele sind da bei vielen beliebter.“ Lesen könnten zwar die meisten ganz gut, aber mit der Sinnerfassung sei das oft so eine Sache.

Auch Dustin gibt zu, dass er Bücher fast nur in der Schule liest. Lesen sei nicht so sein Ding. Aber bei der Schnitzeljagd ist er eifrig bei der Sache. „Wir wollen, dass die Kinder durch diese Aktion zu uns in den Laden kommen“, sagt Doreen Dehne. Und wer weiß, bei dem Angebot an Geschichten und Abenteuern wird vielleicht manch einer doch schwach und kommt mit den Eltern wieder.