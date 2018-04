Doppelevent neu aufgelegt

Matthias Haack

Kagar (MOZ) Kagar. Es gab am Sonnabend eine wesentliche Änderung beim Ruppiner Duathlon und Braminseelauf: Start/Ziel war statt in Dorf Zechlin auf der Festwiese in Kagar. Eine kleinere Neuerung: Der Laufveranstalter schickte den Nachwuchs fernab des Trubels auf die Einkilometer-Schleife.

Mitorganisator Matthias Pagel dazu: „Wir wollten nicht, dass sich Kinder und Läufer in die Quere kommen. Und die Kinder wollten wir nicht auf den Asphalt schicken, aus Angst vor Stürzen.“ Fünf Bambini erhielten auf Höhe des Feuerwehrgebäudes dann ihre Teilnehmermedaille. Schnellste war die achtjährige Marlene Hartwig vor Paavo Marquardt (5 Jahre) und Max Aßmann (6) .

Nicht ganz so glücklich zeigten sich die Läufer, dass für sie nach 24 Auflagen in Dorf Zechlin ein Umzug ins Nachbardorf anstand. Pagel begründete: “Wir hängen eben mit der Organisation am Duathlon. Im Herbst weihte Bernd Gummelt uns ein, dass der KSB überlegt, Start und Ziel nach Kagar zu verlegen. Hintergrund ist die negative Rückmeldung der Sportler, was die Gesamtanlage in Dorf Zechlin betrifft. Kommt es zum Rückgang der Starter im Duathlon, dann bröckelt ein Stück weit die Refinanzierung des Wettkampfes.“ Allerdings räumt er ein, seien es nur wenige Starter, „uns fehlen die Dorf Zechliner. Ein paar Familien standen immer an der Startlinie.“

Dass die Wogen sich wieder glätten und es zu einer 26. Auflage kommt, davon geht Matthias Pagel aus. „Wir werden uns jetzt alle hinsetzen und die Fronten aufweichen.“

Ein einsames Rennen lief auf den zwei Runden Marc Marquardt: Der Sieger des EMB-Cups von 2017 brachte eine Durchschnitts-Kilometerzeit von unter vier Minuten auf die „anspruchsvolle Strecke. Ich bin super glücklich, war ja seit Weihnachten am Knie verletzt, eine Entzündung der Sehne.“ Mit dem wiederentdeckten Schwimmen hielt sich der 40-Jährige weitgehend fit. Er will jedoch in dieser Saison kürzer treten und die Abstände zwischen den Läufen vergrößern. Hehres Ziel ist der Berlin-Marathon.

Dagegen setzt Triathlet Christoph Mattner seinen Fokus ganz anders: Sein A-Rennen wird in Südafrika sein, vorher der Iron-Man Hamburg. Für den Wittstocker war es in Kagar der erste Duathlon. „Meine Beine sind schwer“, gestand er nach zweimal sechs Kilometer Laufen und einem eingelagerten 30-Kilometer-Radrennen. „In der ersten Laufrunde wollte ich dran bleiben am Führenden.“ Der Sportler des Jahres 2017 ließ sich verführen zum Schnitt von 3:35 Minuten. Zum Ende zog er an und war 15 Sekunden eher in Wechselzone. „Da bekam ich die Radschuhe nicht an, den Helm nicht richtig zu. Erst als Vierter bin ich wieder raus. Die ersten Drei sind brutal Rad gefahren, wohl um die 45.“ Er wurde in 1:31 Stunden Vierter. Der Rückstand auf den Frankfurter Sieger: eineinhalb Minuten.

Mario Loskant vom Ruppiner Triathlonverein (RTV) zeigte sich zufrieden: „Die neue Strecke gefällt mir besser.“ Er freute sich vor allem über den erfrischen Auftritt von seinem Trainingspartner Jonathan Merkel. Das RTV-Talent: „Zwischenzeitlich habe ich mich vom Vordermann eintrudeln lassen, war dadurch etwas zu langsam. Nach dem Wechsel aufs Rad gab es einige Probleme.“ Hinter ihm lag eine Woche mit hartem Training. Von elf Stunden Rad und Laufintervallen sprach er. Merkel belegte Rang 28, 14 Minuten hinterm Sieger.

Fünf Minuten trennten Stefan Schulz (RTV) vom Ersten: „Das Radfahren hätte strammer sein können. Bei der Hintour hatte ich noch gedacht, das läuft. Aber auf der Rücktour frischte der Wind unerwartet stark auf. Als Sechster bin ich aufs Rad, als 15. auf die zweite Laufstrecke. Die Jungs haben mich also ordentlich eingesammelt. Mein Trainer sagt: dranbleiben und beißen, aber das kann ich noch nicht. Dafür sind die Spitzenleute zu schnell.“ Wenn einer langsam vorbeiziehen würde, dann fiele es leichter, sie prügeln jedoch vorbei, sieht Schulz seine größten Reserven weiterhin im Sattel. Und er definiert seinen „größten Feind: Der Wind.“ In Laufschuhen jedoch, lässt er kaum einen vorbei. In der zweiten und damit abschließenden Runde um den Braminsee kam er an drei Gegnern vorbei. Damit setzte er Maßstäbe. Keine 24 Stunden später lief er in Tangermünde einen Halbmarathon und gewann ihn. Die 1:22 Stunden für die 21 Kilometer bedeuten zwar, knapp die Bestzeit verfehlt. Allerdings war seine finale Wettkampfvorbereitung selten so kräftezehrend wie nach dem Ruppiner Duathlon.