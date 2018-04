Hoch fliegende Träume

Mathias Hausding

Schönefeld (MOZ) Die einen wollen zum Mars, die anderen einfach mehr Personal. Die Gründe für einen ILA-Auftritt sind sehr unterschiedlich. Es gibt im Konzert der Konzerne auch kleine Aussteller, die an die Bedeutung des Pioniergeists eines Einzelnen für die Entwicklung der Luftfahrt erinnern.

Mal heult eine Kreissäge, mal versperrt eine Hebebühne den Weg durch die Halle. Überall stehen Tassen und Picknick-Pakete der Messe-Bauer. Die ILA am Montag, zwei Tage vor der Eröffnung, ist in vielen Bereichen noch eine große Baustelle. Als wollten sie ein Kinderzimmer besonders schön gestalten, montieren Arbeiter Flugzeugmodelle an Wände, aus denen bis Mittwoch Firmenstände werden.

„ILA Backstage“ – so ist der erste offizielle Rundgang über das noch unfertige Messe-Gelände überschrieben. Das passt gut zu einer Branche, die ständig im Umbruch ist, dieses Mal in besonderem Maße. Digitalisierung, Vernetzung sowie immer neue Technologien bescheren Wachstum und eine gewisse Unübersichtlichkeit: Welche Super-Drohne ist denn nun die beste?

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat es da einfach, den Überblick zu behalten. Er schüttelt bei seinem Rundgang zwar auch asiatische und US-amerikanische Hände, aber sein Fokus liegt natürlich auf den hiesigen Arbeitgebern und Forschungseinrichtungen im Bereich Luftfahrt, allen voran Rolls Royce und MTU, aber auch vielen kleineren Unternehmen rund um die TU Wildau sowie der Hochschule selbst als Motor für Innovationen. Von den über 1000 Ausstellern auf der diesjährigen Messe kommen 40 aus Berlin-Brandenburg.

„Die ILA ist kein Selbstzweck. Sie ist für unsere Unternehmen ein wichtiges Schaufenster für eine weiterhin gute Geschäftsentwicklung“, sagt Woidke. In Berlin und Brandenburg sind in der Branche knapp 18 000 Menschen beschäftigt. Bei dieser Zahl sind allerdings die Mitarbeiter an den Flughäfen mit eingerechnet.

Wie extrem arbeitsteilig die Branche organisiert ist, kann Woidke am Stand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) erfahren. Wenn die US-amerikanische NASA am 5. Mai die Mars-Mission „InSight“ startet, wird Technik aus Berlin-Adlershof mit an Bord sein, nämlich eine Rammsonde namens „Maulwurf“, die sich fünf Meter tief in den Boden arbeiten soll, um mehr über die Beschaffenheit des roten Planeten in Erfahrung zu bringen.

Wem das zu kompliziert und zu abstrakt ist, der kann sich von einem Flugpionier wie er im Buche steht inspirieren lassen. Reiner Stemme, Jahrgang 1939, hat bereits in den vergangenen Jahrzehnten in Berlin-Brandenburg viel auf die Beine gestellt. Auf der ILA präsentiert er ein neuartiges Hybrid-Segelflugzeug, die „elfin“ RS10, entwickelt in Brandenburg.

Stemme selbst ist derzeit international viel unterwegs, um Käufer für sein marktfähiges „Baby“ zu finden. Am Donnerstag und Freitag wird er auf der ILA erwartet. Edmund Mästele, Marketing-Chef der RS.aero mit Sitz auf dem Flugplatz Schönhagen (Teltow-Fläming), erklärt Dietmar Woidke bereits am Montag, was das neue Flugzeug zu bieten hat und welche Bedeutung zum Beispiel auch die TH Wildau an seiner Entwicklung hatte.

Es handelt sich um ein Doppelsitzer-Segelflugzeug mit Elektromotor, das alleine starten und viel länger in der Luft bleiben kann als klassische Segelflieger, nämlich über eine Strecke von bis zu 1000 Kilometern. „Und der Pilot darf gerne zwei Meter groß sein“, sagt Mästele. Auch diese technische Herausforderung, windschnittiges Gerät und dennoch genug Platz, habe man gemeistert.

Seit Januar werde das Flugzeug vermarktet, vor wenigen Tagen auf einer Messe das erste Exemplar an einen Privatmann verkauft. Listenpreis 250 000 Euro. Marketingchef Mästele hofft, auf der ILA das Interesse gewerblicher Nutzer zu wecken. „Es ist ein Mess- und Aufklärungsflugzeug. Sehr leise, sehr geringe Betriebskosten“, wirbt er. Behörden weltweit würden vor der Aufgabe stehen, weite Gebiete zu vermessen zum Beispiel mit Blick auf eventuelle Photovoltaik-Flächen. In diesem Jahr hoffe man auf insgesamt zwölf Bestellungen, im kommenden Jahr auf doppelt so viele, sagt Mästele. „Wenn es richtig läuft, haben wir allein in Schönhagen 50 Mitarbeiter.“

Ganz so hoch fliegen die Träume ausgerechnet beim größten ILA-Aussteller nicht. Die Bundeswehr lässt zwar einen Tornado nach dem anderen über den Brandenburger Himmel donnern, aber über Technik reden will von den Verantwortlichen kaum einer. Wohl wegen der nicht kürzer werdenden Mängelliste beim Fluggerät.

Und so begreift die Luftwaffe die Hightech-Schau vor allem als Job-Messe, wie Oberst Marco Meyer bei der Vorstellung des Programms erklärte. „Der Fokus liegt auf Nachwuchsgewinnung und Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen unserer Zielgruppe, jungen Leuten zwischen 17 und 30, erklären, was sie bei uns machen können.“ Neben dem „Tag der Bundeswehr“ sei die ILA die beste Gelegenheit, sich der Bevölkerung zu präsentieren. Aber mit Sicherheit wird an den Besuchertagen am Wochenende auch das Luftwaffen-Flugprogramm die Fans begeistern.