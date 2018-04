Ja zum kompletten Kurtheater-Ausbau

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Einstimmig hat sich der Ausschuss für Kurstadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt am Donnerstag zur großen Ausbauvariante für das Kurtheater ausgesprochen. Am Ende empfahlen die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, den Bürgermeister mit der Fördermittelbeantragung zu beauftragen.

Ursprünglich sollten mit der Beschlussvorlage nicht nur grünes Licht dafür gegeben werden, die Fördermittel bei der Investitionslandesbank (ILB) zu beantragen. Es sollte damit ebenso die Grundlage gelegt werden, einen neuen Bauantrag zur Sanierung des Kurtheaters zu stellen und Planungsleistungen auszuschreiben. Doch das ging den Ausschussmitgliedern zu weit. Bereits zuvor hatten sowohl der Bau-, als auch der Finanz- und der Bildungsausschusses das Thema kontrovers diskutiert. Vor allem wegen der Baukosten von rund 4,5 Millionen Euro, die die Stadt zwar von der ILB gefördert bekommen könnte, das aber noch nicht fest steht. Möglich ist eine 90-prozentige Förderung. Doch um in den Genuss dieser zu kommen, muss die Stadt das Nutzungskonzept für das Kurtheater überarbeiten. Zurzeit sind die Ideen auf einem DIN-A4-Blatt zusammengefasst, wie Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) in der Sitzung sagte. Das reicht der ILB nicht. Demnach muss die Stadt den ersten Entwurf hinsichtlich der touristischen Bedeutung für Bad Freienwalde und die Region überarbeiten.

Daran arbeiten mehrere Fachbereiche der Verwaltung, erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage von Joachim Fiedler, Fraktionsvorsitzender der Linken. „Wir werden aber externe Hilfe dafür brauchen“, so der Bürgermeister. Das wiederum werde Geld kosten. Lehmann rechnet mit sechs bis acht Wochen, die für das Erarbeiten des Konzepts nötig sind. Sei es dann nicht sinnvoll, den Beschluss zu vertagen, meinte Joachim Fiedler, betonte aber, für die Sanierung des Kurtheaters in der großen Variante zu sein. Daraufhin schlug Ralf Lehmann vor, ihn zu beauftragen, die Sanierung nach Variante 1 (komplett) voranzubringen und Fördermittel dafür zu beantragen. Erst wenn die Förderaussichten bestehen, würde die Verwaltung die nächsten Schritte einleiten können, so Lehmann. Diesem Vorschlag konnte der Ausschuss folgen.