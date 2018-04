Außenanlagen sind letzte Baumaßnahme

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Arbeiten am Schweizerhaus nähern sich dem Ende. Derzeit werden die Außenanlagen gestaltet. Am 22. Juni wird das sanierter Ensemble offiziell eingeweiht. Bereits im Mai gibt es jedoch Veranstaltungen in der Scheune.

Ronny Wolf und Heiko Dehn brauchen an diesem Tag recht unterschiedliche Arbeitsgeräte. Im hinteren Teil der Außenanlage vor dem Schweizerhaus müssen sie noch mit Bagger hantieren, um Erde zu bewegen und das Material für die Grant-Wegedecke (Edelsplitt, bindiger Spezialkies und spezielle Brechsande) zu verteilen. Im vorderen Bereich sind Harke und Besen nötig. Das Frankfurter Unternehmen Landschaft-Kanal-Tiefbau (LKT) hat den Zuschlag für sämtliche Außenarbeiten erhalten.

Richtig loslegen konnten die Männer erst nach Ostern. Vorher war der Boden gefroren. Die Höhe der Hainbuchen lässt erahnen, wie viel Erde aufgetragen wurde. In der Mitte der Fläche stechen zwei riesige Löcher ins Auge. „Da kommen neue große Bäume rein“, erklärt Uwe Trzewik vom Heimatverein Schweizerhaus. Die riesigen Kastanien mussten weichen, da sie nicht mehr standsicher waren. Die das Areal so prägenden Bäume haben den Blick frei gemacht auf das denkmalgeschützte Schweizerhaus. In dem haben die Bauleute inzwischen sämtliche Arbeiten beendet. Es ist praktisch empfangsbereit. Doch die Besucher müssen sich noch gedulden.

„Erst, wenn die Außenarbeiten erledigt und alle Bauabnahmen erfolgt sind, können wir es eröffnen“, betont Trzewik. Denn erst dann sei ein gefahrloser Zugang für die Besucher möglich. Im vorderen Bereich haben die Arbeiter der LKT bereits den Hauptteil geschafft. Die Grant-Wegedecke ist links und rechts mit Eisenschienen eingefasst und fest gestampft. Der behindertengerechte Haupteingang wird sich künftig auf der Rückseite befinden. Dort ist noch Baustelle.

Mehrere Berge Granitsteine liegen jedoch schon bereit. Sie werden als Weg auf der Rückseite eingebaut – und auch auf einem Teil des Wirtschaftshofes. Auf dem ist erst vor kurzem die alte Asphaltdecke aufgenommen und die neue Sammelgrube für das gesamte Gebäude eingebaut worden.

Der Granitweg führt bis hinter das Schweizerhaus in Richtung Goethehaus. Dort entstehen gepflasterte Parkplätze, die allerdings nur behinderten Besuchern vorbehalten sein werden. Auf der Giebelseite muss auch noch eine Treppe für den Seiteneingang gebaut werden. Das Fundament ist fertig, demnächst erfolgt der Aufbau.

Treppen haben die Landschaftsgestalter auch von der Freifläche hinab zum einstigen Kavaliershaus gebaut. „Das Gelände musste auf eine einheitliche Höhe gebracht werden“, erklärt Uwe Trzewik. „Wir waren selbst erstaunt, wie unterschiedlich das Höhenniveau war. Um es auszugleichen, waren die drei Treppenstufen nötig.“

Die Handwerker haben noch einige Zeit zu tun. Für den 22. Juni steht die Einweihung des sanierten Hauses im Kalender. Doch schon vorher wollen die Mitglieder des Vereins Besuchern ihr geschichtsträchtiges Areal zeigen. Am Herrentag laden sie ab 11 Uhr ein. Die Gäste können sich dann ansehen, was in den letzten Wochen alles geschafft wurde. Das Gelände ist riesig. Immer wieder werden Bereiche freigelegt. Erst am Wochenende haben mehr als 40 Geo-Cacher zum dritten Mal auf dem Areal kräftig zugepackt. Sie räumten aus der ehemaligen Orangerie bergeweise Schutt und haben wieder einen großen Terrassenabschnitt von Gestrüpp befreit. „Das war eine ganz tolle Aktion, für die wir uns bei Karl-Heinz Streiter und seinen Mitstreitern ganz herzlich bedanken möchten“, gibt Trzewik mit auf den Weg. Nur durch die Unterstützung vieler könne man bereits so viele interessante Punkte auf dem Areal präsentieren. Bis Oktober gibt es bereits Anmeldungen für Führungen.