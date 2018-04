Der Schritt vom Poesiealbum zur Literatur

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von diesem Echo waren die Oderland-Autoren überrascht. 24 Einsendungen erreichten die Hobby-Dichter auf ihre Ausschreibung für die Lesung „Lyrik im Foyer“, die an diesem Freitag stattfinden wird. Von Schülerinnen über Viadrina-Studierende bis zu Rentnern haben alle Altersgruppen etwas beigetragen, Gereimtes und Ungereimtes, Natur-Betrachtungen genauso wie lustige Verse.

Für Ilona Barschke hat sich mit dieser großen Beteiligung schon ein Zweck des Formats erfüllt: der Kontakt zu neuen Autoren ist hergestellt. „Wir wollten ja gucken, wo noch welche schlummern“, sagt sie. Außerdem möchte ihre Autorengruppe mit dem Format ein Forum schaffen, „für Leute, die sonst nur für die Schublade schreiben.“ Schließlich sei das Schreiben gewissermaßen die „einsamste Kunst“, ergänzt Kerstin Paust-Loch, die „Lyrik im Foyer“ am Freitag moderieren will.

Sich trauen, anderen die eigenen Texte vorzulesen, konstruktive Kritik üben und ertragen zu lernen – diese Erfahrung haben alle Oderland-Autoren mit der Zeit gemacht. Sie treffen sich einmal monatlich im Clubraum der Konzerthalle für diesen Austausch. Torsten Himstedt, der erst als Erwachsener unter dem Eindruck von Robert Gernhardts Gedichten angefangen hat, selbst zu schreiben, schätzt vor allem diese Chance auf Feedback. „Die kritische Rückmeldung abseits des gutmeinenden Umfelds“ nütze ihm besonders. Erst so mache man den Schritt vom Poesiealbum zur Literatur. Peter Marchand ergänzt, dass es außerordentlich schwierig sei, „liebevolle Kritik zu üben, die dennoch Hand und Fuß hat“.

Sein erstes Gedicht hat Marchand mit zwölf geschrieben, für seine „liebe Marianne“. Geschämt habe er sich damals dafür. Mittlerweile hat er mehr als 100 Gedichte verfasst und nach Scham sieht es nicht mehr aus, wenn er sie vorträgt.

Auch wenn Poesie – etwa im Format des Poetry-Slams – offensichtlich Konjunktur hat, ist und bleibt Lyrik für Marchand etwas für einen kleinen Teil der Gesellschaft: „Gedichte sind kein Schlager, das braucht Ruhe und man kann sie nicht bei einer Grillfete vortragen.“ Für ihn steht in Gedichten das, was zählt, zwischen den Zeilen. „Das sind Dinge, die sind so unsäglich tief, dass sie nicht gesagt werden können“, beschreibt er sein Verständnis von Lyrik. Die ganze Bandbreite können Autoren und Interessierte nun am Freitag in der Konzerthalle erleben. Es ist die dritte Auflage von „Lyrik im Foyer“, jede hatte ihr eigenes Konzept. Bei dem diesjährigen möchten die Veranstalter aber am liebsten bleiben. Zu groß war der Erfolg im Vorfeld.

Lyrik im Foyer am Freitag ab 18 Uhr in der Konzerthalle. Musikalische Umrahmung mit Live-Jazz von Stefan Große Boymann und weiteren Musikern des Staatsorchesters. Der Treff der Oderland-Autoren an jedem zweiten Mittwoch im Monat beginnt 17 Uhr im Clubraum der Konzerthalle.