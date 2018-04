Initiative will Grotte neu beleben

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Studierendenschaft der Viadrina wird derzeit an einer Wiederbelebung des Studentenkellers in der Lindenstraße 7 gearbeitet. Wo vor 15 Jahren die Grotte eröffnet wurde und vor einem Jahr das Bassement schloss, soll nun neues Kultur- und Partyleben einziehen. Dafür setzt sich der grenzübergreifende studentische Freiraum Stuck e.V. ein. Gegründet haben ihn Mitglieder vom Studierendenparlament, vom AStA und weitere Studierende mit dem Ziel ein langfristiges Konstrukt zur Belebung der Kellerräume im Haus der Künste aufzubauen.

„Um nicht immer wieder einen Leerstand zu haben, wenn die Betreiber mit dem Studium fertig sind, haben wir eine studentische Initiative gegründet“, berichtet Janka Kastner von dem Neuanfang. Dadurch soll immer rechtzeitig für Nachwuchs geworben werden. Auch das Einbinden von Frankfurtern, die nicht studieren, ist geplant. Nach intensiver Vorbereitung, unter anderem mit einem Kulturmanagement-Workshop, hat der Verein nun eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um Geld für erste Anschaffungen, die Renovierung und die Miete zu sammeln. Am Montagabend lag die Summe bei 362 Euro. Das selbstgesteckte Ziel ist, bis zum 5. Mai 500 Euro zu haben, damit die Renovierung beginnen kann.

Die Miete wird von der Stadt und dem Studentenwerk querfinanziert, 300 Euro müssen dennoch monatlich eingenommen werden. Ab dem neuen Haushaltsjahr hilft dabei die Finanzierung von der Studierendenschaft. „Auch über die Veranstaltungen wollen wir Kosten decken“, beschreibt Kilian Galle den Ansatz. Geplant sind Kulturveranstaltungen ab dem Nachmittag, die abends in Partys übergehen. „Wir wohnen alle in Frankfurt und brennen für das hier. Uns selbst fehlt so ein Raum“, beschreibt Janka Kastner ihre Motivation. Das Stuck soll Freiraum für Künstler und Musiker werden und allen Besuchern offenstehen. „Gerade auch Geflüchteten, die es in anderen Clubs der Stadt mitunter schwer haben reinzukommen“, so Janka Kastner.(yan)

Die Finanzierungsaktion läuft unter: https://www.startnext.com/stuck; für Anfragen und Hilfsangebote ist die Initiative zu erreichen per Mail (stuck.ffo@gmail.com) und auf Facebook (www.facebook.com/StuckFFO).