Feuerwehrleute im Wettkampf

Tatjana littig

Straupitz (MOZ) Der diesjährige Amtsausscheid der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Lieberose/Oberspreewald findet am 5. Mai auf dem Sportplatz im Schloßpark in Straupitz statt. Am Start sind 26 Mannschaften aus den einzelnen Ortswehren. Die teilnehmenden Mannschaften treffen bis 8 Uhr auf dem Wettkampfgelände ein. Nach der Begrüßung und Eröffnung erfolgt die Auslosung der Startreihenfolge. Die Wettkämpfe beginnen gegen 8.30 Uhr. Die Siegerehrung ist für 13.30 Uhr geplant. Für das leibliche Wohl der Wettkämpfer und der Gäste ist gesorgt. Zuschauer sind herzlich willkommen.

Eine Woche später, am 12. Mai, wird in Straupitz ein Feuerwehrfest zum 120 Jubiläum der Ortswehr gefeiert. Beginn ist um 10 Uhr am Feuerwehrhaus. Angekündigt sind Hüpfburg, Fettexplosion und Löschübungen.