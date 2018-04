Rock vor Marlene und Salsa an der Oder

Ein eingespieltes Team: Cela und Osmani Ventura – als Paar und als Gastgeber in der Havana Bar mit Karibik-Flair an der Oderpromenade. © Foto: Bernhard Sobanski

Bernhard Sobanski

Frankfurt (Oder) Die Biergartensaison wird in Frankfurt am 30. April mit der MOZ-Kneipennacht eröffnet. In elf Lokalen erleben Gäste Live-Musik. Biergärten und Terrassen präsentieren sich in frischem Glanz. Schankwagen und Grillstände kommen zum ersten Einsatz des Jahres. Wir stellen die beteiligten Lokale mit ihren musikalischen und kulinarischen Angeboten vor.Heute: Marlene und Havana Bar.

Die MOZ Kneipennacht hat ein bewährtes Procedere. Im ersten Lokal, das man zur Kneipennacht besucht, bezahlt man 5 Euro Kulturbeitrag. Dafür erhält man ein kleines Softgetränk oder ein kleines Bier und den begehrten Kneipennachtsstempel. Dieser Stempel berechtigt dann, alle Veranstaltungen der Kneipennacht eintrittsfrei zu besuchen und außerdem kostenfrei die Busse und Bahnen des Stadtverkehrs zu nutzen, um von Lokal zu Lokal zu gelangen.

Die Marlene Bar gegenüber dem Rathaus gibt es etwas länger als ein Jahr. Sie hat Dienstag bis Sonnabend ab 17 Uhr geöffnet, sowie an den Vorfeiertagen und zu besonderen Anlässen.

In der kommenden Sommersaison will die Bar mit einer neugestalteten Terrasse und mit einer um frische Smoothies erweiterten Getränkekarte punkten. „Schon jetzt an den ersten warmen Tagen sind unsere selbstgemachten Limonaden der Renner,“ berichtet Dirk Tietgen, der Wirt und führt weiter aus: „Dienstag haben wir Cocktailtag und Donnerstag ist immer Longdrinktag. Da gibt es diese Bargetränke zum Happy-Hour-Preis. Das kommt bei unseren Gästen gut an.“

Zur 36. MOZ Kneipennacht hat Dirk Tietgen sich gleich zwei Frankfurter Rockbands eingeladen. Die Band „Allemann“ und die Band „EITL (Escape Into The Light)“.

Allemann rockt seit mehr als 20 Jahren mit gutgemachten Coversongs die Bühnen des Landes und ist den meisten Keipennachtbesuchern gut bekannt.

„Escape Into The Light“ ist hingegen noch relativ neu, konnte aber im Jahr 2016 beim Rock-Oder-Spree-Contest schon den zweiten Platz von insgesamt 15 Bands erringen. Die vierköpfige Band spielt eigene Titel, die sich musikalisch irgendwo zwischen Rock, Pop, Metal und Punkrock bewegen. „Unsere Songs handeln von alltäglichen und von außergewöhnlichen, von genauso passierten und von frei erfundenen Geschichten und Gegebenheiten, die wir mal kritisch und mal mit einem lachenden Auge betrachten,“ ist auf dem Vorstellungszettel der Band zu lesen.

Die Konzerte der Marlene finden auf einer eigens für die MOZ-Kneipennacht herbeigeschafften Bühne vor der Bar statt. Wie fast überall geht es gegen 20 Uhr los. Ein zusätzlicher Bierwagen und ein Grill garantieren, dass kein Gast während der Konzerte durstig oder hungrig bleiben muss.

Die Havana Bar an der Oderpromenade ist anders. Anders als alle anderen Lokalitäten in unserer Stadt. Nichts entspricht so richtig dem, was man sonst aus der Gastronomie der Oderstadt kennt.

Die Havana Bar ist keine hippe Cocktailbar. Dazu sind Außenansicht und Einrichtung nicht schick genug und die Preise zu billig. Dennoch zählen die dort servierten Cocktails zu den besten in der Stadt.

Die Havana Bar ist kein Studentenclub. Dazu passen weder die Herrschaften im gesetzteren Alter, die man hier trifft, noch die Musiker, die hier ihren Stammtisch haben. Dennoch ist die Havana Bar ein beliebter studentischer Treffpunkt und Studentenpartys sind keine Seltenheit.

Die Havana Bar ist keine Kneipe. Dazu ist das Publikum viel zu gemischt und die Atmosphäre zu weltläufig. Dennoch wird in der Havana Bar viel Bier getrunken und niemand geniert sich, gleich im Blaumann ein Feierabendbier zu nehmen.

Die Havana Bar ist einfach kubanisch. Eine Außenstelle karibischer Lebensfreude an der Oder. Ein Meisterwerk der Improvisation, wo aus einem „fast nichts“ fast alles entstehen kann.

Osmani Ventura betreibt die Havana Bar seit gut elf Jahren und hat es geschafft, sein „Paladar“ fest in der Gastronomie- und Kulturlandschaft der Oderstadt zu verankern. Viele Stammtische haben bei ihm ihren fixen Treffpunkt gefunden. So trifft sich jeden Donnerstag der Spanisch-Stammtisch, jeden ersten Donnerstag im Monat der Salsa-Stammtisch und jeden dritten Mittwoch im Monat der Musikanten-Stammtisch in der Havana Bar. Diese drei Stammtische sind öffentlich und heißen Besucher herzlich willkommen. Außerdem gibt es noch eine ganze Reihe privater Stammtische.

Für die kommende Sommersaison hofft Osmani Ventura, in seinem Außenbereich wieder ein OderBeach-Flair erzeugen zu können. Seine Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr werden ihm dabei helfen. Zur Fußball-WM wird es ein Public Viewing geben und es sind jede Menge Partys und Konzerte geplant.

Auftakt für die Open Air Saison ist für die Havana Bar die 36. MOZ-Kneipennacht. Natürlich mit live gespielter karibischer Musik. Salsa, Son, Rumba, Mambo und Cha-Cha-Cha und dazu wird getanzt.