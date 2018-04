dpa

Potsdam (dpa) Bei einem Unfall auf dem südlichen Berliner Ring ist ein Transporter-Fahrer verletzt worden. Wie das Lagezentrum in Potsdam mitteilte, stieß der Transporter am Dienstagmorgen mit einem Lastwagen zusammen. Die Rettungskräfte fuhren mit einem größeren Aufgebot zu der Unfallstelle zwischen Ludwigsfelde-West und Dreieck Nuthetal. Die Autobahn 10 wurde in Richtung Potsdam gesperrt.