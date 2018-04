dpa

Berlin (dpa) Eine Signalstörung am Hauptbahnhof in Berlin hat am Dienstagmorgen bei der S-Bahn für Verspätungen im Berufsverkehr gesorgt. Die Züge der Linien S3, S5 und S9 sind von dem Problem betroffen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die S-Bahn rät den Berlinern, mehr Zeit einzuplanen oder ihre Route neu zu planen. Erst am Montagmorgen hatte eine Signalstörung zu Verzögerungen geführt.