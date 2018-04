dpa

Potsdam (dpa) Das 6. Literaturfestival „Lit:potsdam“ vom 12. bis 17. Juni steht im Zeichen des Europäischen Kulturerbejahres. So werden Geschichten aus verschiedenen europäischen Ländern bei einer Tour durch ganz Brandenburg in Bibliotheken, Jugendzentren und anderen Orten gelesen. Das weitere Programm des Literaturfestivals wollen Kulturministerin Martina Münch und Oberbürgermeister Jann Jakobs (beide SPD) am Dienstag (11.30 Uhr) in Potsdam vorstellen.

„Writer in Residence“ ist der israelische Schriftsteller David Grossmann, der dieses Jahr den Israel-Preis für Literatur erhält. Der 64-Jährige bringt seine Romane „Kommt ein Pferd in die Bar“ und seinen aktuellen Essayband „Eine Taube erschießen“ mit. Zu dem Festival werden rund 30 Autoren erwartet, die in Potsdam in Parks, Villen, am Wasser und auf den Bühnen der Stadt auftreten.