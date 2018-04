Fahrradfahrer am Lehnitzer Bahnhof zusammengeschlagen

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Ein 41-jähriger Fahrradfahrer ist in der Nacht zu Dienstag am S-Bahnhof in Lehnitz von drei Angreifern zusammengeschlagen worden.

Der Mann stand mit seinem Fahrrad gegen 1 Uhr auf dem Bahnsteig, als plötzlich drei Unbekannte auftauchten. Diese spielten zunächst an dem Fahrrad des Mannes herum. Als der 41-Jährige die Drei daraufhin ansprach, schlugen die Männer auf ihn ein. Dabei wurde der Fahrradfahrer mehrmals im Gesicht getroffen und ging daraufhin zu Boden. Die Angreifer ließen jedoch nicht von ihm ab und traten ihm mehrfach gegen den Kopf. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Trotz einer stark blutenden Nase und weiterer Schwellungen im Gesichtsbereich lehnte der Geschädigte eine ärztliche Behandlung ab. Nähere Angaben zum Aussehen der Täter konnte der Mann nicht machen, lediglich, dass sie seiner Meinung nach „ausländisch“ aussahen. Ob sie jedoch asiatisch, dunkelhäutig oder südeuropäisch aussahen, konnte der Mann nicht mehr sagen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,55 Promille. Die Polizei fertigte eine Anzeige gegen die drei Unbekannten wegen gefärhlicher Körperverletzung.

Da die Schmerzen in der Folge jedoch offenbar schlimmer wurden, suchte der 41-Jährige kurze Zeit später das Krankenhaus auf, wo er dann doch noch behandelt wurde. Die Suche nach den Tätern dauert indes noch an.