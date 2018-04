Raser drängt Polizeiwagen bei Verfolgungsjagd von der Straße ab

Odin Tietsche

Berlinchen (MOZ) Ein 37-jähriger Mann ohne Führerschein lieferte sich am Montagnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei zwischen den Orten berlinchen und Alt daber. Dabei drängte er den Polizeiwagen sogar von der Straße ab.

Gegen 17 Uhr war den Polizisten zunächst der viel zu schnell fahrende Ford aufgefallen. Auf die Stoppsignale reagierte der Fahrer jedoch nicht, ebensowenig wie auf das Blaulicht und die Sirene. Als die Beamten dann versuchten, ihn zu überholen, drängte er den Polizeiwagen von der Straße. Die entgegenkommenden Fahrzeuge mussten dem Raser ebenfalls ausweichen und verhinderten so einen Zusammenstoß. Die Polizisten setzten die Verfolgung fort.

Auf einem Waldweg schließlich wollten die Beamten den Raser erneut überholen, diesmal rammte der Ford jedoch den Streifenwagen. Während die Polizisten abbremsen mussten, flüchtete der Fordfahrer schließlich.

Anschließend überprüften die Beamten aufgrund des bekannten Kennzeichens die Adresse des Halters des Wagens. Der Mann gab an, dass offenbar sein Sohn mit dem Auto unterwegs sei. Er rief seinen Filius an und bat ihn, nach Hause zu kommen. Vor Ort traf der Raser dann auf die Beamten. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass der 37-Jährige keinen Führerschein besitzt und schon häufiger wegen Fahrens ohne Führerschein auffällig geworden war. Die Polizei konfiszierte daraufhin den Ford und fertigten gegen den Raser eine Strafanzeige an.