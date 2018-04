MOZ

Petersdorf (MOZ) Ein 83-jähriger Mann ist am Montag bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Der Peugeotfahrer wollte zwischen Petersdorf und Bad Saarow auf die L35 einbiegen, übersah dabei einen herannahenden VW und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb, bestätigte die Polizei am Dienstag.

Die 39-jährige Fahrerin des VW erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Die L35 wurde für die Unfallaufnahme und Räumung zeitweilig gesperrt.