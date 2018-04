800-kg-Traktor erschlägt Forstarbeiter

MOZ

Lychen (MOZ) Ein 68-jähriger Mann mit forstwirtschaftlichen Arbeiten ist in einem Waldstück im Torgelower Bruch von einem Traktor erschlagen worden. Das tragische Unglück ereignete sich bereits am Montag, wie die Polizei mitteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte er mit einem Traktor an einem Hang pflügen, als das zirka 800 Kilogramm schwere Fahrzeug kippte und in der weiteren Folge auf ihn stürzte. Der Mann erlag noch am Ereignisort seinen schweren Verletzungen.