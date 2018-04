Andreas Trunschke

Bad Belzig (MOZ) Im Rahmen der alljährlich von der Berlin-Brandenburgischen Landjugend veranstalteten 48-Stunden-Aktion verschönern an diesem Wochenende zehn Jugendliche ihren Jugendclub in Borkheide. „So wird es noch mehr zu ihrem Club“, freut sich Jugendsozialarbeiter Stephan Güthoff. Er nimmt mit seinen Jugendlichen regelmäßig an der Aktion teil, meint aber auch: „Bei uns ist immer Aktionstag.“ Gerade weil viele seiner Leute auch schon am letzten Wochenende aktiv waren, ist er mit der jetzigen Teilnahme zufrieden.

Weniger zufrieden zeigt sich der ehrenamtliche Helfer der Landjugend Mathias Wandel. Denn es gibt in diesem Jahr nur zwei Gruppen im ganzen Landkreis Potsdam-Mittelmark, die sich beteiligen. Neben der Borkheider Gruppe ist das die MädchenZukunftsWerkstatt aus Teltow, die einen Spielplatz neu streicht. Warum die Teilnahme so gering ist, weiß Wandel auch nicht. Vermutlich ist die Aktion noch zu wenig bei den Trägern der Jugendarbeit im Landkreis bekannt. „Wir brauchen mehr Zusammenarbeit“, wünscht sich Wandel. Insgesamt findet die Aktion in diesem Jahr in neun Landkreisen statt. Immerhin 984 junge Leute beteiligen sich in 65 Gruppen daran. „Hauptziel der Aktion ist es“, erklärt Wandel, „Kinder und Jugendliche zu motivieren, ihr Umfeld kennenzulernen und mitzugestalten.“

In Borkheide erledigen die Jugendlichen kleinere Reparaturen, entrümpeln die Rumpelkammer oder recyceln einen alten Pavillon. Dadurch können sie sich jetzt auch dann bei Regen treffen, wenn die Clubräume geschlossen sind. Natürlich wird auch gemeinsam gekocht. Von der Rezeptsuche über den Einkauf bis zum Decken des Tisches erledigen das die Jugendlichen selbständig. „Ich habe nur das Geld gegeben und mich ansonsten nicht darum gekümmert“, freut sich Güthoff über die Jugendlichen.

Alle Teilnehmenden erhalten von Wandel ein weißes T-Shirt mit einem entsprechenden Aufdruck, einen Zollstock und eine Urkunde. Außerdem erhält das ganze Team einen Pokal. Für den Herbst sind alle zu einem Treffen in die Bildungsstätte Schloss Trebnitz eingeladen. Aber das ist aus Sicht der Jugendlichen noch lange hin. „Sie werden sich am Vortag entscheiden“, mutmaßt Güthoff.