Deutsch lernen, Kontakt zu den Familien halten

Eva Loth

Bad Belzig (MOZ) Das Infocafe „Der Winkel“ in Bad Belzig ist stets gut gefüllt. Hier treffen sich Flüchtlinge und Einheimische, um sich zu unterhalten, um Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Nicht zuletzt ist das Café ein Anlaufpunkt, weil es dort zumindest vier Computerplätze und freies WLAN gibt.

Diese vier Computerplätze sind jedoch bei Weitem ausreichend. Auch gab es des Öfteren Probleme mit den Anwohnern im näheren Umfeld, die sich über laute Telefongespräche zu später Stunde vor dem Infocafé beklagten. Übergriffe auf die Flüchtlinge selbst wurden registriert.

Geflüchtete und Unterstützer haben jetzt eine Aktion gestartet, um im Wohnheim im Weitzgrunder Weg einen WLAN Zugang einzurichten. Das würde auch das Infocafé entlasten, welches eigentlich eine Begegnungsstätte sein soll und kein primäres Internetcafé. „Durch die Möglichkeit des freien WLAN ist das Café meist überfüllt, es bleibt keine Zeit für die eigentlichen Projekte“, so Tabea Wedel, Vorstandsmitglied des Belziger Forums e.V.. Bisherige Gespräche und Kontakte zum Landratsamt brachten diesbezügliche keine Einigung, deshalb wurde eine Unterschriftenaktion gestartet. Etwa 130 Personen – nicht nur Flüchtlinge – haben bisher unterschrieben. Nach Abschluss der Aktion sollen die Unterschriften an Landrat Wolfgang Blasig übergeben werden. „Wir brauchen das Internet für verschiedene Dinge, wie Lernprogramme zum Erlernen der deutschen Sprache, natürlich für den Kontakt zu unseren Familien“, erzählen Ghislian N., Sajjad H. und Serge M. im Gespräch. Bei einigen ist der positive Effekt schon zu merken, sie können sich recht gut auf Deutsch verständigen.

Trotzdem wäre die Möglichkeit, sich online Texte und Wörter übersetzen zu lassen, effektiv für alle. Auch könnte man leichter mit Ämtern und Behörden kommunizieren. Gewisse Deutschtests sind im Internet zu bearbeiten. Aber auch für die Freizeit wäre freies WLAN positiv, um teilweise der Langeweile entgegen zu wirken. Die Flüchtlinge bestehen nicht auf einem kostenlosen Zugang, sie würden sich auch selbst anmelden und dafür zahlen. Das Internet im Wohnheim würde allen Anwesenden helfen, viele Abläufe beschleunigen und vereinfachen. Auch für die Zukunft könnten sich die Flüchtlinge besser auf Job, Ausbildungen und das Leben in Deutschland vorbereiten. Außerdem würde man das Infocafé entlasten und in der Innenstadt würde abends wieder etwas Ruhe einkehren. Wer sich an der Unterschriftenaktion beteiligen möchte, im Infocafé besteht die Möglichkeit dazu.