Ein Königinnen-Jahr, das endet, wo es begann

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Manchmal werden Wünsche wirklich wahr. Allerdings muss man nicht nur daran glauben, sondern auch wirklich etwas tun – so auch im Fall der amtierenden Havelkönigin Celina Sophie Schönherr. Schon als kleines Mädchenträumte sie davon, einst als Majestät die Stadt im blauen Kleid zu repräsentieren. „Ich habe damals immer schon zu meiner Mutter gesagt:‚ Mama, wenn ich 18 bin, werde ich Havelkönigin‘. Als das im vergangenen Jahr nun soweit war, musste ich ja beweisen, dass ich nicht nur Sprüche klopfen kann, sondern auch zu meinem Wort stehe“, erzählt Celina, die sich noch genau an den Tag erinnert, an dem Mutter Mandy mit einem Zeitungsartikel, der dazu aufrief, sich als neue Havelkönigin zu bewerben, in der Tür stand. „Ich kam gerade erst von der Schule, da winkte sie mit dem Ausschnitt. Und so bewarb ich mich kurzerhand.“ Was darauf folgte, waren die wohl spannenden Momente im noch jungen Leben der Abiturientin. „Ich konnte es erst gar nicht glauben, dass ich es wirklich geschafft habe, erinnert sie sich an den Moment ihrer Krönung zur 17. Havelkönigin.

Besonders in Erinnerung geblieben sind ihr dabei der ‚Classic Summer‘ – einer ihrer ersten großen Auftritte als Havelkönigin - und die ‚Melodien zur Weihnacht‘ im festlich geschmückten Paulikloster. „Die Location an sich ist ja schon sehr eindrucksvoll. Wenn sie dann aber noch stimmungsvoll illuminiert und von dem wunderbaren Gesang erfüllt wird, ist das schon ein besonderes Erlebnis“, blickt die 19-Jährige auf das Event zurück. Absolutes Highlight bleibt für sie jedoch die Teilnahme am Brandenburger Wirtschaftsball, bei dem es ihr möglich war, viele Persönlichkeiten der Stadt und Region besser kennenzulernen. „Generell knüpft man in Zeit als Havelkönigin sehr viele Kontakte. Einige davon sind wirklich sehr eindrucksvoll und sicherlich auch für die persönliche Entwicklung förderlich“, so Celina, sie sich selbst heute als wesentlich selbstbewusster und mutiger als noch vor einem Jahr beschreibt und bereits mit etwas Wehmut dem baldigen Ende ihrer Amtszeit entgegen schaut – und das genau dort, wo mit der Vorstellung der Kandidatinnen zu Pfingsten begann: auf dem Domstiftsgut Mötzow.

Denn anders als in den Vorjahren, wird die 18. Havelkönigin erstmals nicht mehr auf dem Havelfest, sondern erst gut drei Wochen später, im Rahmen eines herrschaftlichen Königinnenballs am ersten Juli-Wochenende ernannt und gekrönt. „Das wird sicherlich ein toller Ausklang für mich und gleichsam ein toller Auftakt für die neue Havelköngin“, freut sich die gebürtige Brandenburgerin, die ihre Heimat während dieser Zeit zwar noch mehr schätzen gelernt hat, ihren neuen Lebensabschnitt aber nun mit einem Auslandsjahr in Australien beginnen wird. Von ihrer Nachfolgerin wünscht sie sich dabei „ebenso viel Liebe zur Stadt, ein nettes und freundliches Wesen und viel innere Ruhe“, da einige Tage schon einmal hektisch werden können wie sie sagt.

Wer nun Lust hat, es Celina gleich zu tun, und ein Jahr lang die Regentschaft über die Havel zu übernehmen und die Stadt zu repräsentieren, kann sich noch bis zum 7. Mai mit einem kurzen Anschreiben (Hobbies, Beruf/Tätigkeit/Familienstand, usw.) samt Bild, Anschrift und Telefonnummer unter info@ecki-brb.de bewerben. Teilnahme berechtigt sind dabei alle Damen zwischen dem vollendeten 18. Bis zum einschließlich 40. Lebensjahr. Natürlich warten auch in diesem Jahr wieder lukrative Preise wie ein schickes Auto für ein Jahr vom Citroën Autohaus Schmidt auf die Gewinnerin.

Schon zu Pfingsten, am 20. Mai, werden die Kandidatinnen zur Wahl der Havelkönigin auf dem Domstiftsfgut Mötzow präsentiert.