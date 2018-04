Bestsellerautor Frank Schätzing besucht „Lit:potsdam“

dpa

Potsdam (dpa) Mehr als 30 Schriftsteller und Schauspieler werden vom 12. bis 17. Juni zur sechsten Ausgabe des Literaturfestivals „Lit:Potsdam“ erwartet.

„Das Festival hat sich in den vergangen fünf Jahren zu dem literarischen Aushängeschild des Landes entwickelt“, sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des Programms.

Unter dem Motto „Starke Worte, schöne Orte“ laden die Veranstalter zu Lesungen und Diskussionen in Potsdamer Villen, Gärten und Parks ein. Zum Abschluss kommt Bestsellerautor Frank Schätzing mit seinem neuen Roman „Die Tyrannei des Schmetterlings“ am 17. Juni zur Matinee ins Hans-Otto-Theater.

„Writer in Residence“ und damit Ehrengast des Festivals ist der israelische Autor David Grossmann, der in diesem Jahr mit dem Israel Preis für Literatur ausgezeichnet wird. Der 64-Jährige bringt seinen Roman „Kommt ein Pferd in die Bar“ und seinen aktuellen Essayband „Eine Taube erschießen“ mit.

Am Festivalsonntag wird am Ufer der Havel ein Büchermarkt aufgebaut, auf dem 30 Verlage und Buchhandlungen ihr Programm präsentieren. John von Düffel lädt zur Lesung auf eine Motoryacht, während die Autoren André Kubiczek und Torsten Schulz sowie die Schriftstellerin Julia Schoch am 15. Juni bei einer Floßfahrt über Grenzgewässer aus ihren Romanen rund um das Wendejahr 1989 lesen.

Zum Europäischen Kulturerbe-Jahr gibt es dieses Jahr vom 20. bis 29. Juni zusätzlich eine Lesetour durch Brandenburg. Unter dem Titel „Europa - ein Geschichten-Schatz“ werden Stoffe aus verschiedenen europäischen Ländern bei einer Tour durch ganz Brandenburg in Bibliotheken, Jugendzentren und anderen Orten gelesen.

Bereits im Vorfeld des Festivals illustriert Kinderbuchautor Martin Klein an Schulen in Potsdam und Umgebung mit Kindern und Jugendlichen bekannte Kindergedichte und Selbstgereimtes. Die Arbeiten werden in der Stadt- und Landesbibliothek präsentiert. In den höheren Schulklassen üben sich Jugendliche gemeinsam mit dem Slam-Poeten Bas Böttcher im Poetry Slam.