Don Juan: Liebhaber und Verführer

Simone Weber

Rathenow Der berühmteste Liebhaber und Verführer der Weltliteratur ist ohne Zweifel Don Juan. Ihm konnte wohl nur der berühmte venezianische Frauenheld des 18. Jahrhunderts, Giacomo Casanova, das Wasser reichen. 1665 wurde „Don Juan“, eine Komödie in fünf Akten des französischen Dichters Molière (1622-1673) in Paris uraufgeführt. Über die Jahrhunderte wurde der Stoff, zeitkritisch angepasst, von Dutzenden verschiedensprachiger Autoren aufgegriffen. Schon 1761 entstand eine Ballettpantomine von Willibald Gluck, und 1787 komponierte Mozart mit „Don Giovanni“ die bekannteste Oper zum Stoff. 1926 drehte Hollywood den ersten Tonfilm „Don Juan“. 1995 spielten Johnny Depp und Marlon Brando im Film „Don Juan DeMarco“. Komponisten wie Richard Strauss (1889) und knapp 100 Jahre später die Pet Shop Boys beschäftigten sich mit dem Liebhaber und Verführer. Nun nimmt sich auch das Amateurtheater „Lichtblick“ für das Erwachsenenstück „Don Juan – Liebhaber aus Leidenschaft“ der Gestalt an.

Das Grundthema von Molières Don Juan finde sich auch in der Lichtblick-Produktion, so Vereinschef Stefan Schulz, der das Buch für das Bühnenstück schrieb und es nun inszeniert. „Don Juan verführt diverse Edeldamen, Mägde und Bäuerinnen gleichermaßen. Das geht nicht lange gut. Und Don Juan verstrickt sich immer wieder in Lügen. Schließlich muss er fliehen, und eine aufregende Verfolgungsjagd beginnt...“

Erst knapp 100 Jahre nach seiner Entstehung, 1752 wurde Molières Lustspiel ins Deutsche übersetzt. Molières zeitkritische Stücke sorgten immer wieder für Skandale oder, wie „Tartuffe“ (1664), zum Verbot.

„Bereits bei den Proben hatten wir viel Spaß. So auch während unserer traditionellen Theaterfahrt mit dem konzentrierten Probenwochenende“, so Schulz weiter. „Aber es war auch anstrengend. Gott sei Dank sind wir durch!“

Während des knapp zweistündigen Stücks stehen 18 Schauspieler auf der Bühne, in opulenten Rokoko-Kostümen und entsprechenden Perücken, und bringen so das der damaligen Zeit entsprechende Flair der in Spanien angesiedelten Handlung rüber. „Eine Komödie voller Liebe, Spannung, Mystik und sogar Mord, bei der die Lachmuskeln sicherlich nicht zur Ruhe kommen“, fasst Stefan Schulz die Handlung in einem Satz. Übrigens sucht der Theater Lichtblick e.V. immer noch Verstärkung in Form eines technisch und handwerklich Erfahrenen, der beim Kulissenbau hilft.

Das Stück „Don Juan – Liebhaber aus Leidenschaft“ ist am Samstag, 28. April, um 19.30 Uhr, im Theatersaal des Rathenower Kulturzentrums zu sehen. Karteninfos unter 03385/519051.