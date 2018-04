Jeder kann musizieren

Simone Weber

Rathenow Dass eigentlich jeder musizieren, singen oder tanzen und schauspielern kann, wollte die Musik- und Kunstschule des Havellands am Samstag zeigen. An beiden Schulstandorten in Rathenow, am Schwedendamm 1 und in der Bammer Landstraße 10, war Tag der offenen Tür.

In der Alten Mühle sorgte das „Konzert der Jüngsten“ für den Auftakt. Für manche war der kurze Auftritt der erste. Im Rahmen des Schnupperunterrichts konnten die Besucher Instrumente von Altsaxophon bis Zugposaune ausprobieren. Die elfjährige Luna hat offenbar das Klavier für sich entdeckt. „Man kann auch schon früher mit Klavierspielen beginnen. Aber du bist in einem guten Alter damit zu beginnen“, so Klavierlehrer Oleg Belinski zu dem Mädchen. Auch Erwachsene probierten sich übrigens an verschiedenen Instrumenten aus.

Über die Unterrichtsangebote kann man sich auch unter www.mks-havelland.de informieren. Am 6. Mai, um 15.00 Uhr, sind Kreismusikschüler im Rahmen der Reihe „Musikschulen öffnen Kirchen“ in Wassersuppe zu hören.