Kita-Kinder sammeln Müll auf

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Auf einem Feld in Richtung Stolpe haben Kinder der Hohen Neuendorfer Kita „Pusteblume“ im Januar beim Spazierengehen viel Müll herumliegen sehen. Sie haben ihn nach Kräften aufgesammelt und an den Bürgermeister einen Brief geschrieben. Dafür haben sich der stellvertretende Bürgermeister Alexander Tönnies und die Klimaschutzbeauftragte der Stadt, Heiderose Ernst, am Dienstag bei den Drei- bis Sechsjährigen ganz offiziell bedankt. Eine Fahrradklingel für jeden fleißigen Helfer hatten sie als Geschenk dabei.

Sarah, Willi, Thorleif, Merle und die anderen Kinder möchten den Erwachsenen gerne etwas mit auf den Weg geben: „Wir wollen den Leuten sagen, dass sie den Müll besser in die Tonne schmeißen sollen. Die wird dann auf das Müllauto geworfen.“ In der Kita, in der 118 Mädchen und Jungen bis zu sechs Jahren betreut werden, wird der Müll auch ordentlich getrennt, wie die Kinder dem stellvertretenden Stadtoberhaupt erzählten – und sie wissen auch schon, in welche Tonne was gehört.