6.000 Getestete als Lebensziel

Rathenow (BRAWO) Durch Erna Mierickes Hände gingen zahlreiche Havelländerinnen und Havelländer. Im Berufsleben war sie Krankenschwester. Als Rentnerin hat sie vor zwölf Jahren die Initiative ergriffen, um das Diabetes-Risiko ihrer Zeitgenossen zu ermitteln. 2007 gab es den ersten Aktionstag. Rund 70 Leute ließen sich testen. Inzwischen stehen 5.311 in der Bilanz der 78-Jährigen.

Erna Miericke hat sich 6.000 als Lebensziel gesetzt. Wahrscheinlich kommen schon am 23. Mai ein paar weitere hundert Getestete hinzu. Der Aktionstag 2018 findet von 9.00 bis 13.00 Uhr auf dem Märkischen Platz in Rathenow statt.

Das Aktionsteam "Diabetesvorsorge", dem unter anderem auch die AOK Nordost, die Premnitzer Liebig-Apotheke und die Rathenower Curland-Apotheke sowie eine Podologische Fußpraxis aus Milow angehören, baut erneut mehrere kostenlos und auf Wunsch anonym zu durchlaufende Stationen auf. Gemessen werden da auch Blutzucker- und Blutdruckwerte. Am Ende des Parcours ermittelt Erna Miericke das individuelle Diabetes-Typ-2-Risiko. In all den Jahren seien 609 gefährdete Leute ermittelt worden, sagt sie, davon 386 als Risikopatienten, denen ein umgehender Besuch beim Mediziner nahegelegt worden sei.

Das in dieser Art in Deutschland wohl einzigartige Engagement des Aktionsteams und der Initiatorin zur Aufklärung und Früherkennung der Stoffwechselerkrankung fand bereits vielfache Anerkennung. 2016 erhielt Erna Miericke den Verdienstorden des Landes Brandenburg. Dank eines großformatigen Fotos im monatlich erscheinenden "Diabetes-Ratgeber" (Ausgabe Dezember 2017) sind die Tester aus dem Havelland nun gar bundesweit bekannt. Erna Miericke wurde in der Rubrik "Heldin des Monats" vorgestellt.