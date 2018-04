Misshandeltes Kind gestorben

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Das Mädchen aus der Nauener Straße im Brandenburgischen Viertel, das im Oktober vorigen Jahres schwer misshandelt worden war, es wurde nur drei Jahre.

Das Kind ist Mitte April, gut zwei Monate nach dem dritten Geburtstag, verstorben. Und zwar in einem Kinderheim in Breese (Landkreis Prignitz), wo es nach der Klinik-Entlassung untergebracht worden war. Dies haben der Landkreis Barnim und die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) Anfang dieser Woche auf Anfrage bestätigt.

(Tom Fischer alias SURFA hat zum Tod des Mädchens ein Lied verfasst.)

Der Tat dringend verdächtig ist der Vater des Mädchens. Der 28-jährige Eberswalder sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft. Wie Ricarda Böhme, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, weiter erklärte, sei inzwischen gegen ihn Anklage erhoben worden. Der Fall liege jetzt beim Landgericht Frankfurt (Oder). Gleichzeitig laufe bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren. Der Leichnam des Kindes werde obduziert, um die genaue Todesursache zu erforschen.

Wie Frank Draxler, Sprecher am Landgericht Frankfurt (Oder), erklärte, beginne der Prozess gegen den Vater am 4. Mai. Vorerst seien acht Verhandlungstermine anberaumt, bis Anfang Juni. Der Eberswalder müsse sich wegen Misshandlung Schutzbefohlener, Körperverletzung und weiterer Delikte verantworten. Es drohe eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Sollte sich bei der Autopsie herausstellen, dass es zwischen der Misshandlung und dem Tod des Mädchens einen causalen Zusammenhang gibt, müsse die Anklage angepasst bzw. erweitert werden, so Draxler.

Verhandelt wird der Fall, der in Eberswalde große Betroffenheit und Bestürzung ausgelöst hat, vor der Jugendkammer. Der Vater war allein sorgeberechtigt. Nach der Misshandlung hatte das Jugendamt Barnim die Vormundschaft übernommen. Das Mädchen hatte laut Staatsanwaltschaft im Herbst schwerste Verletzungen erlitten, die es in akute Gefahr brachten. Tagelang rangen die Ärzte um das Leben der Kleinen. Sie trug dauerhafte Schäden davon. Nicht nur die Bewohner des Brandenburgischen Viertels hatten an dem Schicksal der damals Zweieinhalbjährigen Anteil genommen, hatten vor dem Block Plüschtiere, Bilder, Kerzen aufgestellt. Und für die Kleine gehofft. Voller Empörung ob der Tat wurde der Fall in den sozialen Medien diskutiert.

Der 28-jährige Vater ist für die Behörden kein unbeschriebenes Blatt. Laut Staatsanwaltschaft ist der Eberswalder mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung. Der Vater und dessen Lebensgefährtin hatten im Oktober dem Vernehmen nach selbst den Notarzt gerufen. Der Mediziner identifizierte die Verletzung sofort als wahrscheinliche Folgen einer massiven Misshandlung.