Im Zeichen der Insekten

Silvia Passow

Falkensee Das Thema naturnahes Gärtnern lockte viele Besucherinnen zum Falkenseer Frauenstammtisch. So viele, dass es Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) kurzzeitig die Sprache verschlug. Und auch die geladene Gast-Referentin Dr. Antje Töpfer (Bündnis 90/Die Grünen) zeigte sich überrascht. Während noch eilig Stühle besorgt wurden, damit auch jede einen Sitzplatz bekam, verteilte sie Tütchen mit Blumensamen und Broschüren zum Thema.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit gehören zu den Schwerpunkten der Grünen-Politikerin Töpfer. „Die Situation ist dramatisch“, erklärt sie in ihrem Vortrag und erläutert dies gleich mit Zahlen. Seit 1990 seien 95 Prozent der Insekten verloren gegangen, wobei sich diese Zahl auf die reine Biomasse der Tiere beziehe. 30 Bienenarten seien in Deutschland vom Aussterben bedroht. „Wenn eine Art ausstirbt, übernimmt eine andere Art ihre Funktion und füllt die Lücke“, erklärte Töpfer. „Wenn mehrere Arten aussterben...“

Als Gründe für das Massensterben nennt sie die intensive Landwirtschaft, genauer Monokulturen, wie zum Beispiel „die Raps-Wüsten“ sowie den Einsatz von Pestiziden und Herbiziden. Das umstrittene Glyphosat, genauso wie die Neonikotinoide. Letztere binden sich an die Nervenzellen der Insekten und stören die Weiterleitung von Reizen. Bienen verlieren damit ihre Orientierungsfähigkeiten. Mit fatalen Folgen für die Bienen und auch die Landwirtschaft. Töpfers Zahlen zufolge würden ohne Bienen auch 60 bis 70 Prozent aller Obst- und Gemüsepflanzen nicht mehr existieren. Durch Eingriffe in ihre Lebensräume hätten die Tiere keine Rückzugsmöglichkeiten mehr. Hecken und Bäume dienen Insekten wie Vögeln als Unterschlupf, je mehr diese verschwinden, desto schlechter die Bedingungen.

Was besonders für die Insekten ins Gewicht falle, seien fehlende Blühstreifen an den Feldern, wo einst Wildblumen, Kräuter und Gräser blühten.

Wer einen eigenen Garten hat, kann viel für die Bienen und damit auch für heimische Vögel tun, rät Töpfer. Die Auswahl der angepflanzten Stauden, Büsche und Bäume kann helfen. So versorgt beispielsweise die Vogelbeere 63 Vogelarten, der Wacholder 42 und der rote Hartriegel immerhin noch 24. Für die eher sandigen Böden eignen sich Stauden mit geringem Wasseranspruch. „Was hier zu Hause ist, breitet sich ganz von allein auch aus.“ Die gute Nachricht für alle, die ihren Garten lieber genießen als darin zu arbeiten: „Der Naturgarten zeichnet sich durch wenig Arbeit aus.“

Weniger Freude haben Insekten an den beliebten immergrünen Hecken. Sie bieten zwar Schutz, aber wenig Nahrung. Besser: eine gemischte Streuhecke. Gut geeignet für Bienen sind auch Obstbäume. Weniger bienenfreundlich sind Azaleen und Rhododendren. Allerdings sagt Töpfer auch: “Wenn man irgendeine Pflanze einfach liebt und die mal eben nicht viel Nahrung für die Bienen bietet, sollte man nicht darauf verzichten und dafür einen Ausgleich schaffen.“

Ursula Nonnemacher fragt nach: „Grüne Gartenstadt Falkensee. Was könnten wir beim öffentlichen Grün beachten?“ Da gab es durchaus Ideen aus den Reihen der Frauen. Warum nicht auch in den Parkanlagen Obstbäume pflanzen? Hecken an den Landstraßen könnten Verkehrsteilnehmer vor Sandverwehungen schützen und gleichzeitig den Insekten und Vögeln neue Angebote schaffen. Könnte man vielleicht die grünen Randstreifen mit den Mulden an den Straßen mit Wildblumensamen aufwerten? „Blumenwiesen gehen auf unseren Sandböden prima“, versicherte Töpfer.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bietet eine Broschüre zum Thema an. Noch einfacher geht es mit der Bienen-App des Ministeriums.