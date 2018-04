Bündnis ruft zur Mai-Demo auf

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wenn es um den 1. Mai geht, dann setzen der Gewerkschaftsbund DGB, SPD und Linke auf Traditionen. Wie seit einem Dutzend Jahren, so findet auch diesmal die zentrale Kundgebung für die Kreise Oberhavel und Havelland in Hennigsdorf statt. Um 9.30 Uhr startet von der Havelpassage (Höhe Rathenaustraße) die Demonstration, die zum Rathausplatz führt. Dort werden unter dem Motto „Wieder kämpfen lernen - Für Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit“ ab 10.Uhr die Vorsitzenden der beteiligten DGB-Kreisverbände sowie Innenminister Karl-Heinz Schröter und Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (beide SPD) sprechen. Außerdem informieren Betriebsräte verschiedener Firmen über deren aktuelle Situation und Problemlage.

Der Betriebsratsvorsitzende Kai Scherbarth von Amazon in Brieselang dürfte dabei viel zu berichten haben. Im Gegensatz zum benachbarten Zalando gilt Amazon laut Gewerkschaftssekretär Detlef Almargo-Velazquez als „sehr autoritär geführter Laden“, in dem es der Betriebsrat schwer habe. Allerdings sei der gewerkschaftliche Organisationsrat niedrig. Zusammenhängen könne das mit der recht hohen Anzahl polnischer Leiharbeiter.

Wie gewohnt schließt sich an die Maikundgebung ab 11 Uhr das Familienfest an, bei dem die Oranienburger Band No Age Hits für jeden Geschmack covert. Ebenfalls seit Jahren mit dabei: Clown Torti, die Bastel- und Malstraße der Projektfördergesellschaft PuR und das gegen Rechtsextremismus gerichtete Hennigsdorfer Aktionsbündnis HALT. Oberhavels SPD-Geschäftsführer Karsten-Peter Schröder wird wieder seine Gulaschkanone mit Suppe füllen. Von den Einnahmen fließt ein Teil ins Zirkusprojekt Zideka.