Linke lehnt Deter ab

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Ost­prignitz-Ruppiner Kreisverband der Linken will sondieren, ob sie Amtsinhaber Ralf Reinhardt (SPD) bei der Landratswahl am 6. Mai unterstützt. Dessen Kontrahent Sven Deter (CDU) wird rundweg abgelehnt.

Laut Verbandssprecher Justin König haben Kreisverband und Kreistagsfraktion am Montagabend das Vorgehen beraten. „Dabei kamen wir zu dem Entschluss, dass es zu große inhaltliche Differenzen mit Herrn Deter gibt“, so König. Mit Reinhardt werde am Freitag das persönliche Gespräch gesucht. Danach entscheide der Vorstand, ob der Amtsinhaber unterstützt werde. Die Entscheidung könnte zum Fingerzeig werden für den Fall, dass der Sieger am 6. Mai nicht das Quorum erreicht, weil dann der Kreistag die Stelle ausschreibt und die Entscheidung fällt. SPD und Grüne haben als Reinhardts Unterstützer 15 der 46 Sitze. Die Linken haben neun Abgeordnete.