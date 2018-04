Gefährlicher Trend zu Essstörungen

Harriet Stürmer

Potsdam (MOZ) Schicksalsschläge, Stress, Leistungsdruck oder falsche Vorbilder: Es gibt viele Lebensumstände, die eine psychogene Essstörung auslösen können. Und seit einigen Jahren beobachten Experten, dass in Deutschland immer mehr – insbesondere junge – Menschen an Magersucht, Bulimie oder Binge Eating (der sogenannten Esssucht) erkranken. Auch in Brandenburg, wo sich die Fallzahlen allein bei den Magersucht-Diagnosen in den Jahren von 2011 bis 2016 mehr als verdoppelt haben, wie eine aktuelle Untersuchung der Krankenkasse Barmer zeigt. Landesgeschäftsführerin Gabriela Leyh warnt: „Magersucht ist keine Begleiterscheinung der Pubertät, sondern eine schwere Erkrankung. Bleibt sie über einen längeren Zeitraum unbehandelt, drohen unheilbare Zahnschädigungen, Nierenschäden oder Osteoporose.“

Auch bei immer mehr jungen Versicherten der AOK Nordost werden Essstörungen diagnostiziert. Von 2010 bis 2016 stieg die Zahl der Diagnosen um fast ein Drittel, wie eine Analyse der Krankenkasse zeigt. Demnach wurde 2016 bei rund 1800 Versicherten im Alter von sechs bis 24 Jahren eine psychogene Essstörung festgestellt. Darunter befanden sich mehr als 1000 Kinder und Jugendliche, die nicht älter als 17 Jahre waren. „Es ist Tatsache, dass sich schon Achtjährige nach Mahlzeiten zum Erbrechen bringen oder sich beim Anblick ihres abgemagerten Körpers im Spiegel zu dick finden. Es gibt auch Kinder, die ihre Ängste und Sorgen buchstäblich in sich hinein fressen. Und ihre Zahl nimmt rasant zu“, sagt Stefanie Stoff-Ahnis, Mitglied der Geschäftsleitung der AOK Nordost.

Dabei sind Mädchen deutlich gefährdeter als Jungen, eine Essstörung zu entwickeln. Von den 330 Brandenburger Barmer-Versicherten, die im Jahr 2016 wegen einer Magersuchterkrankung in ärztlicher Behandlung waren, waren 308 Mädchen und Frauen. Die Dunkelziffer dürfte bei beiden Geschlechtern jedoch weit höher liegen, vermutet Barmer-Landesgeschäftsführerin Leyh. „Es gehört zum Charakter einer Essstörung, dass die Betroffenen ihr Problem negieren und erst zum Arzt gehen, wenn ernsthafte Folgeerscheinungen wie Kreislaufprobleme oder das Ausbleiben der Menstruation auftreten.“ Sie empfiehlt Eltern, Rat bei einer Beratungsstelle einzuholen, wenn sie den Verdacht haben, ihr Kind könne an einer Essstörung leiden. „Aber auch Lehrer und Freunde können helfen, indem sie aufmerksam sind, den Betroffenen vorsichtig ansprechen und ihre Unterstützung anbieten“, sagt Leyh.

Die AOK Nordost und das Berliner Startup Jourvie haben inzwischen eine App für Familienmitglieder entwickelt. Die digitale Anwendung „Elamie“ soll helfen, Symptome zu erkennen. Das Programm war im Januar zunächst in Berlin gestartet. Demnächst soll es auf Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ausgeweitet werden.